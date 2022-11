Wolontariusze kwestują na mazowieckich cmentarzach. "To wspólna troska" RDC 01.11.2022 13:02 Na mazowieckich cmentarzach w dniu uroczystości Wszystkich Świętych trwają kwesty. Mieszkańcy wrzucają do puszek wolontariuszy datki, żeby wspólnie zadbać o stan zabytkowych nagrobków. Ze zbierającymi i kwestującymi rozmawiali nasi reporterzy.

Cmentarz w Ciechanowie (autor: RDC)

Już po raz 39. znani radomianie prowadzą kwestę na najstarszej w mieście, bo liczącej ponad 200 lat nekropolii. Zebrane dotąd pieniądze pozwoliły uratować przed całkowitym zniszczeniem kilkanaście niezwykle cennych nagrobków. W Radomiu przy ulicy Limanowskiego pochowanych jest ponad 200 tysięcy osób.

- Opiekę na grobami, którymi nie ma się kto zająć, przejął Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego - przypomina jego wiceprzewodniczący Sławomir Adamiec. - Jest wyjątkowym miejscem, ludzie to dostrzegają, że to nie tylko o własne groby należy dbać, ale dbać też o to, co te groby otacza. To taka wspólna, piękna troska - mówi.



Od dekady jednym z kwestujących na cmentarzu wolontariuszy jest Paweł Łuk-Murawski z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej w Radomiu.

- My i nasi następcy, młodzi - bo będą się włączali w listopadową akcję, ku pożytkowi ogólnemu. Przywracając te nagrobki do dobrego stanu, przywracamy życie i pamięć o tych osobach - wskazuje.

Na cmentarzu jest około 30 tysięcy nagrobków. Blisko 300 z nich wymaga natychmiastowej renowacji. Nikogo nie trzeba przekonywać czy namawiać. Odwiedzający groby bliskich mają poczucie, że dbanie o historię i tradycję to ich obowiązek. Wrzucają pieniądze do puszek, bo czują taką potrzebę



Przez ponad ćwierć wieku komitet zebrał około 800 tysięcy złotych. Pieniądze wydano na renowację kilkunastu zabytkowych nagrobków.

Kwesta w Ciechanowie

Na dwóch cmentarzach w Ciechanowie od niedzieli kwestują wolontariusze. Pieniądze zbierane są na renowacje zniszczonych nagrobków.

Chętnych wrzucających do puszek nie brakuje

W tym roku pieniądze są zbierane na renowację grobu rodziny Ostrowskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej.



Ponad 100 wolontariuszy w Płocku

Ponad 100 wolontariuszy zbiera pieniądze na renowacje kolejnych grobów zasłużonych płocczan. W tym roku akcja Ratujmy Płockie Powązki zaplanowana jest na trzy dni – od poniedziałku do środy, gdy są Zaduszki.

- Za środki z tegorocznej zbiórki odnowimy pomnik Bolesława Srokowskiego - mówi Jerzy Skarzyński prezes stowarzyszenia Starówka Płocka. - To będzie grób bardzo zasłużonego dla Płocczan, dla Płocka oraz dla oświaty płockiej człowieka, który w latach 1931-1933 był dyrektorem Jagiellonki. To jest Bolesław Srokowski. Zmarł w 1933 roku, w przyszłym roku będzie lat 90 - tłumaczy.





Kwestarzy z puszkami można spotkać na zabytkowym cmentarzu przy Kobylińskiego, na cmentarzu komunalnym przy Bielskiej oraz na cmentarzu przy Norbertańskiej.

