Duży krok do eliminacji kopciuchów z warszawskiego „obwarzanka”. A. Struzik: jest wyzwanie Miłosz Kuter 20.03.2025 13:08 Będą edukować i informować mieszkańców podwarszawskich gmin w zakresie czystego powietrza — dzisiaj w tej sprawie list intencyjny podpisały władze Mazowsza i Warszawy oraz Polski Alarm Smogowy. Od 2028 roku wokół stolicy będzie obowiązywał zakaz spalania węgla. Na całym Mazowszu do wymiany pozostało blisko 300 tysięcy kopciuchów.

4 Forum Czystego Powietrza (autor: RDC)

Dzisiaj podczas „Forum Czystego Powietrza” podpisano list intencyjny w sprawie edukacji i informowania mieszkańców podwarszawskich gmin w zakresie czystego powietrza. Od 2028 r. mieszkańców warszawskiego „obwarzanka” będzie obowiązywał zakaz palenia węgla.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik poinformował, że będzie wspierać podwarszawskie gminy w energetycznej transformacji.

— To jest bardzo duża część naszego województwa. Mieszkają tu trzy miliony obywateli. Jest dużo do wymiany, mówi się, że około 80 tysięcy kopciuchów, więc to jest rzeczywiście wyzwanie — powiedział Struzik.

Dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska przekazała, że od lat w Warszawie prowadzona jest walka z kopciuchami. Z tego względu merytorycznie chcą wesprzeć inicjatywę.

— Mamy już sukcesy, którymi możemy się pochwalić. W Warszawie zlikwidowaliśmy w ciągu ostatnich lat aż 90 procent kopciuchów, które funkcjonowały na terenie Warszawy. Dlatego dzisiejszy list intencyjny podpisujemy, abyśmy mogli swoim doświadczeniem służyć też okolicznym gminom — poinformowała Młochowska.

Prezes Alarmu Smogowego Ewa Lutomska poinformowała, że sporządzono listę, w których podwarszawskich gminach jest najwięcej kopciuchów.

— W tym rankingu gmin, które ciągle mają najwięcej wysokoemisyjnych kotłów, w czołówce znajduje się Wołomin, ponad cztery tysiące kotłów i dalej Mińsk Mazowiecki, Nasielsk, Tłuszcz, Nieporęt, Celestynów. To są te gminy, gdzie jest pewnie najwięcej budynków, w których cały czas funkcjonują pozaklasowe urządzenia — wymieniła Lutomska.

Na całym Mazowszu do wymiany pozostało blisko 300 tysięcy kopciuchów. W regionie pracuje także 88 eko-doradców. Samorząd na edukację mieszkańców w tym zakresie przeznaczy dwa miliony złotych.

