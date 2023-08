Skrócone trasy, odwołane linie. Utrudnienia na kolei mogą potrwać do końca dnia Adam Abramiuk 18.08.2023 11:22 Nawet do końca dnia mogą potrwać utrudnienia na Warszawskim Węźle Kolejowym. Przez nocną ulewę doszło do awarii urządzenia sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia. Pociągi są opóźnione nawet ponad dwie godziny, niektóre połączenia zostały odwołane, inne kursują na skróconej trasie.

4 Opóźnione pociągi (autor: RDC)

Kolejarze walczą ze skutkami porannej awarii urządzenia sterowania ruchem na Warszawie Zachodniej. Choć usterka została już naprawiona, to utrudnienia na kolei nadal są i mogą potrwać nawet do końca dnia.

Opóźnienia, szczególnie w pociągach podmiejskich SKM i KM sięgają nawet powyżej dwóch godzin.

– Występują opóźnienia pociągów, część może kursować w skróconej relacji, niektóre mogą być odwołane, chodzi głównie o pociągi jadące z zachodniego kierunku, czyli linie R1, R3 i pociągi, które kursują w relacji łączonej, na przykład jadąc zza Sierpca do Góry Kalwarii – mówi rzecznik Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.

Na Dworcu Zachodnim był nasz reporter, który rozmawiał z pasażerami. Większość przyznała, że sytuacja jest fatalna.

W związku z utrudnieniami zakupione bilety obowiązują również u innych przewoźników.

– W pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego, czyli w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM, są także honorowane w pociągach PKP Intercity na całym obszarze kursowania pociągów KM. Honorowanie nie dotyczy pociągów kategorii Pendolino, wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia – podaje Nowakowska.

Opóźnione są także pociągi do Konina i Poznania, do Działdowa, Kołobrzegu, Krakowa oraz na samej linii średnicowej dla jadących do Warszawy Wschodniej. Dokładny czas opóźnień wybranych pociągów można sprawdzić na Portalu Pasażera.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA