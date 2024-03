„Jest ich wyjątkowo dużo jak na tę porę roku”. Coraz więcej kleszczy na Mazowszu Miłosz Kuter 06.03.2024 21:32 Wraz z przyjściem ciepłych dni już na początku marca wróciły kleszcze. Eksperci zwracają uwagę, że jest ich wyjątkowo dużo jak na tę porę roku. Wśród chorób przenoszonych przez kleszcze najczęściej wyróżnia się boreliozę czy pokleszczowe zapalenie opon mózgowych. Mogą się one skończyć nawet śmiercią. — Jest coraz więcej kleszczy. Być może jest to związane ze zmianami klimatu — mówi dr hab. Joanna Jabłońska.

Coraz więcej kleszczy w regionie (autor: Lasy.gov.pl)

Mimo że kalendarzowo mamy jeszcze zimę, na Mazowszu pokazuje się coraz więcej kleszczy. Te pajęczaki to nosiciele poważnych chorób, które zagrażają ludzkiemu życiu.

Dr hab. Joanna Jabłońska Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie tłumaczy, jak pozbyć się kleszcza gdy zostaniemy ugryzieni.

— Trzeba go chwycić jak najbliżej podstawy i pociągnąć, a następnie odkazić to miejsce. Nie musi być kleszcz wyciągany przez lekarza, można to zrobić samodzielnie. Nie należy tego kleszcza niczym przypalać, smarować, żeby się udusił. Jeśli przy tym procesie kleszcz się rozerwie i zostanie fragment, to też nie jest to żadne nieszczęście — wyjaśnia.

Wyciągnięty kleszcz — co dalej?

Istnieją placówki, do których można zanieść wyciągniętego kleszcza na badania. Jak jednak podkreśla Jabłońska, wyniki nie muszą być wiążące dla stanu zdrowia człowieka.

— Żadne szpitale ani żadne państwowe placówki nie badają kleszczy, są takie laboratoria, które to robią odpłatnie, ale generalnie szkoda na to pieniędzy, dlatego że nie podejmuje się żadnych decyzji klinicznych na podstawie badania kleszcza. Może być tak, że kleszcz jest zarażony jakimś patogenem, ale nie musi go wcale przenieść człowiekowi — oznajmia.

Coraz większy problem

Jak dodaje Jabłońska, problem kleszczy z roku na rok staje się coraz bardziej poważny.

— Jest coraz więcej kleszczy. Być może jest to związane ze zmianami klimatu. Na przykład w naszym szpitalu w ciągu ubiegłego lata, było bardzo dużo przypadków wymagających hospitalizacji z powodu kleszczowego zapalenia mózgu — informuje.





Wśród chorób przenoszonych przez kleszcze najczęściej wyróżnia się boreliozę czy pokleszczowe zapalenie opon mózgowych. Mogą się one skończyć nawet śmiercią.

