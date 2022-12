Jak dawniej spędzano Boże Narodzenie na Mazowszu? Katarzyna Piórkowska 25.12.2022 11:21 W domu wśród najbliższych - tak tradycyjnie spędzano niegdyś pierwszy dzień Bożego Narodzenia na mazowieckich wsiach. To był dzień odpoczynku po pracowitym czasie przygotowań do świąt - mówi Joanna Szewczykowska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Boże Narodzenie na Mazowszu (autor: pixabay)

- W zasadzie tylko w rodzinnym gronie, odpoczywano po tych przygotowaniach do świąt. Również szło się do kościoła, często zanosiło się też pod szopkę świecę z wosku, ewentualnie przędzę lnianą. To były takie dary - wyjaśnia Szewczykowska.





Wigilia kończyła okres postu. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia gospodynie podawały wszystkie smakołyki, które przygotowały wcześniej. Spożywano między innymi pieczenie, bigosy, kiełbasy i ciasta. Dopiero drugiego dnia świąt odwiedzano się i czekano na kolędników.

