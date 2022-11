Intensywne opady śniegu na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia

Dziś na wsch. i w cent. śnieg i śnieg z deszczem, nad resztą kraju deszcz. Początkowo na wsch. możliwe jeszcze marznące opady. Opady śniegu wyniosą do 8 cm na wsch. i do 10 cm w Karpatach. Rano gęste mgły.



Temperatura od -3°C do 5°C.



W Beskidach zawieje i zamiecie śnieżne.