Królowa Węgier patronką odcinka POW? "Nie była powiązana z Warszawą" Mariusz Niedźwiecki 23.11.2022 15:36 Królowa Węgier miałaby zostać patronką wawerskiego odcinka południowej obwodnicy. I to mimo sprzeciwu kilku podmiotów: Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i rad osiedla Falenica i Aleksandrów. Nie była w żaden sposób powiązana z Warszawą - mówi wawerski radny Piotr Grzegorczyk, który głosował przeciwko nazwie.

Królowa Węgier patronką odcinka POW?/zdjęcie ilustracyjne (autor: GDDKiA)

Chodzi o Elżbietę Łokietkównę, córkę Władysława Łokietka z dynastii Piastów. W wieku 15 lat została wydana za króla Węgier Karola Roberta.

- Mieszkała i zmarła w Budapeszcie - mówi Piotr Grzegorczyk. - Pytanie, czy w ogóle ten kawałek trasy obwodnicy na terenie dzielnicy Wawer wymaga jakiegokolwiek patrona mało znanego, czyli raczej mało używanego w przyszłości. Ale właściwie szczerze mówiąc zacząłem czytać o Łokietku dopiero, jak padł pomysł nazwania trasy od jej imienia. Nie znalazłem w jej życiorysie jakichś spektakularnych działań dla Polski - wyjaśnia.



Rada dzielnicy większością głosów poparła jednak ten pomysł, ale ostateczną decyzję i tak podejmą jeszcze radni Warszawy.

Do tej pory swoją nazwę otrzymał jedynie most przez Wisłę, w ciągu obwodnicy. W ubiegłym roku prezydent Rafał Trzaskowski zaproponował nazwanie go imieniem Anny Jagiellonki - to z jej inicjatywy dokończono pierwszy w dziejach Warszawy most.

