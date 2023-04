Z młodzieżą o kryptowalutach i hejcie. Zajęcia w gm. Siedlce Beata Głozak 25.04.2023 21:32 Gmina Siedlce będzie uczyć nastolatków, jak bezpiecznie zarządzać kieszonkowym i jak walczyć z nienawiścią w sieci. Zajęcia odbędą się w ramach Gminnej Akademii Juniora, a poprowadzą je m.in. mundurowi i pracownicy banku.

Gminna Akademia Juniora (autor: Pexels)

Uczniowie z terenów gminy Siedlce na specjalnych zajęciach dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać swoim kieszonkowym i w jaki sposób należy walczyć z nienawiścią w sieci. Lekcja zostaną przeprowadzone w ramach Gminnej Akademii Juniora.

– Chodzi o inwestowanie i zabawy w kryptowaluty. Pojawiają się już pierwsze zgłoszenia, że jest z tym problem. Młodzi ludzie zaczynają inwestować, robią to przez Internet, co jest bardzo łatwo, ale też niebezpieczne. Nie zawsze trafiają na sprawdzone strony i czasami tracą swoje pieniądze, ale i pieniądze, których nie mają, podając na przykład numery kart swoich rodziców – mówi Paulina Montewka z urzędu gminy.

Głównym tematem warsztatów z policją będzie zaś hejt w sieci.

– Największa liczba spraw, która do nas trafia, dotyczy nękania w sieci, dlatego za każdym razem poruszamy ten problem, szczególnie w kontekście zwiększającej się liczby prób samobójczych – zauważa Krzysztof Szczygielski z siedleckiej policji.

Akademia Juniora to projekt skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Potrwa do końca obecnego roku szkolnego.

