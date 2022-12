Gmina Joniec chce odebrać właścicielowi rottweilery, które zagryzły mężczyznę. "Czekamy na opinię policji i weterynarza" Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.12.2022 17:27 Postępowanie w sprawie odebrania właścicielowi rottweilerów, które śmiertelnie pogryzły mężczyznę, chce wszcząć gmina Joniec w powiecie płońskim. Wysłaliśmy już prośbę o opinie do policji i lekarza weterynarii - mówi RDC Marek Chludziński z gminy Joniec .

Nie żyje mężczyzna pogryziony przez rottweilery k. Płońska (autor: Dzięki uprzejmości Łukasza Wielechowskiego)

- Przygotowaliśmy pismo, wójt podpisał i czekamy teraz na odpowiedź. Zgodnie z Art. 7 Ustawy o ochronie zwierząt, wójt może z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie odebrania zwierzęcia opiekunowi, ale taka decyzja jest podejmowana dopiero po uzyskaniu informacji od policji, straży gminnej i lekarza weterynarii - mówi Marek Chludziński.



- Psy chcielibyśmy odebrać jak najszybciej - dodaje Chludziński. - Nawet w ustawie jest, że decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu - wskazuje.



- Jeśli zezwolenie zostanie cofnięte, psy zostaną przewiezione do specjalnego schroniska, które opiekuje się groźnymi rasami - wyjaśnia. - Rozmawialiśmy już z właścicielem. Też jest skłonna, ileś lat już opiekuje się takimi psami. Nie miała do tej pory takiego przypadku. No i w tej chwili, przynajmniej z tego, co wcześniej mówiła, jest skłonna do tego specjalnego schroniska te pieski oddać - mówi.





Psy są już po obserwacji, wykluczono wściekliznę.

- Nie mogę podjąć decyzji o ich uśpieniu - mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku Anna Multan. - Trzeba mieć przepisy do tego, ja działam zgodnie z prawem i w granicach prawa. To właściciel odpowiada za zwierzęta. Trzeba mieć opinię biegłego czy jakiegoś behawiorysty, bo to była pierwsza sytuacja, gdy coś takiego się wydarzyło, według zgłoszeń właściciela - tłumaczy.





Mężczyzna został pogryziony na prywatnej posesji podczas prac porządkowych 17 listopada. Przez prawie 3 tygodnie lekarze walczyli o jego życie. 57-latek zmarł.

Czytaj też: Nie żyje mężczyzna pogryziony przez rottweilery. „Psy nie stanowią zagrożenia”