Dzień bez Samochodu. Gdzie komunikacja miejska jest dziś bezpłatna? RDC 22.09.2023 07:16 W piątek, 22 września obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Tego dnia można bezpłatnie podróżować autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, WKD i Kolei Mazowieckich - przekazał stołeczny ratusz. Za darmo komunikacją miejską pojedziemy też na przykład w Radomiu.

W piątek, 22 września, od godz. 00.00 do godz. 23.59 – wsiadając do warszawskiego autobusu, tramwaju, metra lub pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej – nie trzeba kasować biletu. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych (kupowanie biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwe), otwarte zostaną bramki metra.

Miasto zachęca też do przesiadki z samochodu do komunikacji miejskiej. Tego dnia ze wszystkich stołecznych parkingów "Parkuj i jedź" będzie można korzystać bezpłatnie.

Specjalną ofertę przygotowały także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa.

"W tym dniu podróżni będą mogli nieodpłatnie podróżować pociągami KM, autobusami KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin oraz autobusami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), organizowanej przez spółkę" - poinformowały Koleje Mazowieckie.

Bez biletu będzie można pojechać pociągami oraz autobusami zastępczymi Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

- Do skorzystania szczególnie zachęcamy osoby, które na co dzień korzystają z samochodu - mówi rzecznik ZTM Tomasz Kunert. - Warto pójść na przystanek, wsiąść do pojazdu, sprawdzić, że autobus, tramwaj, metro albo pociąg dowiozą nas sprawnie do celu, szybko, a my będziemy mogli poczytać książkę, zaoszczędzimy trochę pieniędzy, a także zadbamy o środowisko - dodaje.

Bez samochodu również w Radomiu, Ciechanowie czy Siedlcach

Do zostawienia samochodów na parkingach zachęca m.in wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński

- To jest świetna okazja, żeby zobaczyć, jak zmieniła się nasza komunikacja miejska, nasz transport zbiorowy. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacji sukcesywnie odnawia swój tabor. Już blisko 70 procent autobusów to autobusy niskoemisyjne i zeroemisyjne, ale to też autobusy po prostu nowoczesne i wygodne - mówi.



Bez biletu można również jeździć komunikacją w Ciechanowie, a także autobusami MPK w Siedlcach. W Siedlcach jednak „warunkiem bezpłatnych przejazdów jest posiadanie przez pasażera w czasie przejazdu dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz pobranie u kierowcy autobusu biletu z ulgą 100%” - informuje przewoźnik.

Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania, której celem jest promocja proekologicznych rozwiązań i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Święto kończy Europejski Tydzień Mobilności, który przypada w dniach 16-22 września. To cykliczne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej poświęcone zrównoważonej mobilności miejskiej.

W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku.

