Dinozaury z Borkowic koło Przysuchy jak żywe. Ich ślady zobaczymy w 3D Iwona Rodziewicz-Ornoch 26.03.2023 16:07 Ślady dinozaury z Borkowic koło Przysuchy będzie można zobaczyć w technologii 3D. I to już w przyszłym roku - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego zeskanowali już wszystkie wydobyte obiekty.

Dinozaury z Borkowic koło Przysuchy jak żywe. Ich ślady zobaczymy w 3D (autor: Państwowy Instytut Geologiczny)

O pracach naukowców mówi Piotr Szrek, sekretarz naukowy Państwowego Instytutu Geologicznego.

- Zeskanowaliśmy te obiekty, które zostały dotychczas wydobyte. To jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie bloki prezentują jedną powierzchnię, która w trakcie wydobycia uległa fragmentacji. I teraz my jesteśmy w stanie wirtualnie złożyć z tego całą wielką powierzchnię, która być może będzie miała kilkaset metrów kwadratowych i tam prześledzić wszystkie zachowania, jakie dinozaury wykazywały, tam, gdzie się one kładły, tam, gdzie grzebały w osadzie, żeby znaleźć coś do jedzenia - tłumaczy.



Wirtualny spacer po miejscu, gdzie odkryto jedne z najlepiej zachowanych na świecie tropów dinozaurów z wczesnej jury, będzie dostępny dla każdego.

- To jest stokilkadziesiąt dużych plików. Taka ścieżka wirtualna, czyli takie materiały, które powinny być zrozumiałe dla każdego człowieka. Będą na pewno na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego. Na to wszystko będzie można spojrzeć w szerokim kontekście. Nie na izolowanych blokach, które mają powierzchnię dwóch, trzech, może czterech metrów kwadratowych, tylko tak, jak byśmy zrobili nalot dronem jeszcze we wczesnej jurze, kiedy te dinozaury dopiero co tamtędy przeszły - dodaje Szrek.



Kilkaset bardzo dobrze zachowanych śladów dinozaurów w Borkowicach odkryto latem 2021 w kopalni odkrywkowej. Pochodzą sprzed około 200 mln lat.

Naukowcy i samorządowcy chcą, by w tym miejscu powstał Mazowiecki Park Jurajski.

Czytaj też: Dinozaury żyły na Mazowszu. Mamy jedne z najlepiej zachowanych na świecie tropów gadów z wczesnej jury