Dinozaury żyły na Mazowszu. Mamy jedne z najlepiej zachowanych na świecie tropów gadów z wczesnej jury Adam Abramiuk 21.03.2023 10:06 Dr hab. Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego opowiadał w RDC o odkryciu z lipca 2021 w Borkowicach koło Przysuchy. To wyjątkowe znalezisko setek prehistorycznych śladów. Zdaniem naukowców, wyjątkowych w skali świata, bo z tego okresu nigdzie nie ma ich tak wielu na raz.

Dr hab. Piotr Szrek (autor: RDC)

Dwa lata temu, na terenie kopalni surowców ilastych w Borkowicach koło Przysuchy naukowcy znaleźli bloki z licznymi śladami dinozaurów.

- Okazało się, że mamy tu nie tylko tropy, ale też zapis kostny - mówił w Poranku RDC dr hab. Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego.

- To jest jedna z najbardziej unikalnych sytuacji, kiedy mamy ślady jak i sprawców tych śladów. Te kości w Borkowicach występują w sposób wyjątkowy. To nie jest kość jako tkanka skamieniała, to są pustki po kościach, które po wypełnieniu np. silikonem pozwolą na bardzo dokładne przypisanie gatunków paleontologicznych do tych śladów - mówił gość RDC.

- Próbujemy ustalić skąd tak wiele śladów w jednym miejscu - dodaje.

- Środowisko w okolicach Przysuchy to było takie środowisko marginalno-morskie, takie wybrzeże, najprawdopodobniej laguna. Dinozaury miały kilka możliwości. Istniał jakiś przesmyk, którym one się przemieszczały z jednej części na drugą. Mogło to być dla nich dobre pole do zdobywania pokarmu, mogły również kierować się do jakiegoś wodopoju - mówi.

Ślady wskazują na to że pochodzą z okresu jury. Ta zaczęła się około 200 mln lat temu.

Posłuchaj całej rozmowy: Ślady prehistorycznych zwierząt w Borkowicach koło Przysuchy