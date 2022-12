Cyberatak na systemy informatyczne urzędu marszałkowskiego Mariusz Niedźwiecki 08.12.2022 16:54 Urząd Miejski w Radomiu zaapelował do mieszkańców, którzy w ostatnim czasie przesyłali korespondencję do magistratu przez ePUAP, by uczynili to ponownie. Ma to związek z incydentem dotyczącym cyberbezpieczeństwa, do którego doszło – jak informował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – w poniedziałek.

Cyberatak na systemy informatyczne urzędu marszałkowskiego (autor: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 PL/Wikimedia Commons)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) podał, że w poniedziałek odnotowano incydent dotyczący cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze Węzła Regionalnego. Polegał on na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki (Ransomware).

Jak zaznaczył urząd marszałkowski, atak nie ma wpływu na funkcjonowanie samego UMWM, może jednak wpływać na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, które korzystają z systemów informatycznych, dostarczanych w ramach projektów. Stąd komunikat radomskiego magistratu.

„Osoby, które w dniach od 2 grudnia do 5 grudnia (do godz. 6.30) przesyłały korespondencję przez ePUAP do Urzędu Miejskiego w Radomiu, prosimy o kontakt oraz ponowne przesłanie dokumentów przez ePUAP bądź za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych. Możliwe jest m.in. przekazywanie wniosków, pism, podań w drodze +papierowej+ przez biuro podawcze urzędu” – przekazał Urząd Miejski w Radomiu.

– Trwa ustalanie, jak doszło do ataku i jakie ma to skutki – mówi z kolei marszałek Mazowsza Adam Struzik. – Poinformowaliśmy odpowiednie służby na poziomie krajowym. Myślę, że one we współpracy z naszymi służbami uporają się z tym. Urząd marszałkowski jest bezpieczny, szybko odłączyliśmy nasze systemy od systemów zainfekowanych – dodaje marszałek.

Urzędnicy z Radomia tłumaczą, że w związku z zaistniałą sytuacją może wydłużyć się czas załatwiania spraw przez urząd miejski. Może też wystąpić brak dostępności niektórych usług oferowanych przez magistrat za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Spodziewane są także chwilowe utrudnienia w kontakcie z pracownikami urzędu miejskiego za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Urząd Marszałkowski zaznaczył, że zgodnie z posiadanymi informacjami istnieje duże prawdopodobieństwo, że dane przetwarzane w systemach objętych incydentem są w posiadaniu osób trzecich.

„UMWM realizuje ponadto czynności mające na celu przywrócenie funkcjonowania systemów w ww. projektach oraz zapewnia, że podejmie niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości” – zaznaczono.

O zdarzeniu poinformowano Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT NASK, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

