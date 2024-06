Burze na Mazowszu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia w całym regionie RDC 02.06.2024 10:48 IMGW wydało w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla prawie całego kraju z wyjątkiem Wybrzeża. Około godziny 10. burze były już w powiatach: pleszewskim, kaliskim, opolskim, lipskim, ostrowieckim oraz opatowskim. Alert dla Mazowsza obowiązuje aż do północy.

IMGW ostrzega przed burzami w prawie całym kraju. Obowiązują one w zależności od powiatu od godz. 10. do godz. 24. lub północy, pomijając północne części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Ostrzeżenia dla całego Mazowsza

Alertem na Mazowszu objęte są wszystkie powiaty. Ostrzeżenie w naszym regionie obowiązuje do północy. Na terenach objętych tym ostrzeżeniem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwe będą opady gradu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest najniższym w trzystopniowej skali, oznacza wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia".

