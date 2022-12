Bulwary w Grodzisku Maz. podzielone płotem. „Jesteśmy odcięci od świata” Adam Abramiuk 01.12.2022 07:52 Mieszkańcy osiedla Łąki w Grodzisku Mazowieckim alarmują, że są odcięci od świata. Wzdłuż rzeki Mrownej od wielu lat stoi bowiem wysoki płot, który zagradza do niej dostęp.

4 Bulwary w Grodzisku Mazowieckim podzielone płotem (autor: RDC)

Płot, który przeszkadza mieszkańcom, stanowi pozostałości po dawnych zakładach Polfy Grodzisk. Jednak, jak twierdzą mieszkańcy, ulica Bulwary Sobieskiego – poza samą nazwą – nie przypomina miejsca do spacerów czy odpoczynku.

– Czujemy się jak w jakimś getcie – mówi jeden z mieszkańców Jacek Gawor. – Płoty powinny być przesunięte. Zagrodzenia dóbr narodowych, czyli rzek, nie powinny mieć miejsca. To taka cicha samowolka, że ktoś tę rzekę zagrodził, postawił płoty i skasował bulwar, który jest na mapach. Ludzie mają problem, nie są zadowoleni – przyznaje.

Teren, na którym postawiony jest płot, należy teraz do koncernu farmaceutycznego i biotechnologicznego Gedeon Richter.

Burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński przyznaje, że problem istnieje od wielu lat i zapowiada interwencję. – Ze względu na to, że dostęp do rzeki powinien być dość swobodny i widokowo wygląda to dość słabo, zwrócimy się do firmy, żeby zmienili to na inny rodzaj ogrodzenia. Zastanowimy się również nad tym, czy nie dobrze byłoby ogrodzić tę rzekę z drugiej strony – mówi burmistrz.

Czekamy na komentarz firmy Gedeon Richter w tej sprawie.

Czytaj też: Krzysztof Szczucki w RDC: będą dwie ustawy dotyczące Odry

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA