Administracja samorządowa „od kuchni”. Trwają zapisy na wakacyjne praktyki pod okiem marszałka

Trwa nabór na płatne wakacyjne praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Udział w 8. edycji programu „Praktyki u Marszałka” to okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, spróbowania swoich sił w administracji samorządowej i zdobycia nowych umiejętności. Na chętnych czeka 50 miejsc i wynagrodzenie w wysokości prawie 6 tys. zł brutto. Wnioski można składać do 19 kwietnia.