„To bardzo potrzebna inwestycja”. Ruszają prace na drodze krajowej 61 z Legionowa do Zegrza Przemysław Paczkowski 13.10.2023 15:02 W Legionowie rozpoczynają się prace na drodze krajowej 61. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID). Rozbudowany zostanie ok. 4,5 kilometrowy odcinek drogi od Legionowa do ronda w Zegrzu. — To ważna droga łączącą Warszawę z Mazurami — wskazał szef MON Mariusz Błaszczak.

Ruszają prace na drodze krajowej 61 w Legionowie (autor: Ministerstwo Obrony Narodowej /x)

Na drodze krajowej 61 w Legionowie zostanie przebudowany 4,5 kilometrowy odcinek drogi od Legionowa do ronda w Zegrzu. Prace mają rozpocząć się już w poniedziałek. W pierwsze kolejności mają powstać drogi technologiczne dla maszyn budowlanych oraz zaplecze dla wykonawcy.

Jarosław Wąsowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że to bardzo potrzebna inwestycja.

— Cztery i pół kilometra dobudowy drugiej jezdni, tak żeby były po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach tej inwestycji powstaną również drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego. Powstaną światła na skrzyżowaniach, ciągi pieszo-rowerowe — mówi Wąsowski.

Ruszamy z rozbudową ok. 4,5 km #DK61 Legionowo-Zegrze. Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję ZRID. Umożliwia ona rozpoczęcie robót, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości. #mazowieckie pic.twitter.com/rLxobLkNuc — GDDKiA Warszawa (@GDDKiA_Warszawa) October 13, 2023

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel zaznacza, że w ramach rozbudowy drogi przebudowano już wiadukt kolejowy w Wieliszewie

— Również zostaną wykonane prace polegające na przebudowie ronda w Zegrzu, tak żeby ono było jak najbardziej efektywne. Ten ciąg komunikacyjny w kierunku Mazur już będzie praktycznie absolutnie drożny — oznajmia Bittel.

Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił, że infrastruktura w powiecie legionowskim się rozwija. Przypomniał, że jesienią 2020 r. została podpisana umowa, a w piątek rozpoczynają się prace związane z budową odcinka DK61, który zostanie przebudowany do standardu drogi dwupasmowej.

— To ważna droga łączącą Warszawę z Mazurami — wskazał — Bardzo się cieszę, że infrastruktura w powiecie legionowskim się rozwija, przełamaliśmy wspólnie wiele barier i niemożności. Okazuje się, że można rozwijać infrastrukturę drogową — powiedział Błaszczak.

Zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2024 roku.

Minister @mblaszczak: kolejny odcinek drogi nr 61 w powiecie #Legionowo będzie przebudowywany. Podpisana dziś decyzja pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie prac. Bardzo się cieszę, że tak szybko rozwija się infrastruktura w powiecie legionowskim.

- - -

Rozbudowa drogi… pic.twitter.com/N7LntoIEqw — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 13, 2023

Inwestycja w Legionowie

Droga krajowa nr 61 na długości ok. 4,5 km zostanie rozbudowana do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł Zegrze Południowe.

Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki (lider) i TORPOL. Wartość kontraktu wynosi prawie 195 mln zł.

W ramach rozbudowy DK61 Legionowo – Zegrze przebudowano już wiadukt kolejowy w Wieliszewie. Rozebrany został stary obiekt i w jego miejscu powstał nowy. Odtworzone zostały tory oraz sieci sterowania ruchem kolejowym. Ponadto wykonane zostało odwodnienie. Prace zakończyły się w październiku 2022 r. i przywrócony został ruch pociągów.

📣Zielone światło dla rozbudowy DK 61 Legionowo – Zegrze.



🛣Droga zyska przekrój dwujezdniowy na długości 4,5 km. Aby wykluczyć wąskie gardła powstanie węzeł Zegrze Południowe. Skrzyżowania zyskają sygnalizacje świetlne.🚦



👉https://t.co/zUaanhtZGb#ŁączymyPolskę pic.twitter.com/HhMuRb6Dcv — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) October 13, 2023

