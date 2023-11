„Dziki w Legionowie są poza kontrolą”. Straty w osiedlowej zieleni oszacowano na 300 tysięcy złotych Cyryl Skiba 13.11.2023 19:41 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie szuka pomocy. Chodzi o szkody wyrządzone w osiedlowej zieleni przez dziki. Straty oszacowano na 300 tysięcy złotych. — Pisaliśmy do prezydenta, do starostwa, do nadleśnictwa, każdy umywa ręce — mówi wicedyrektorka spółdzielni Agnieszka Borkowska.

Dziki (autor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie/Paweł Fabijański)

Wicedyrektorka spółdzielni Agnieszka Borkowska pyta, kto za to zapłaci.

— Dziki w Legionowie są poza kontrolą. Mam wrażenie, że od kwietnia, nikt nad tym nie panuje. My zgłaszaliśmy problem jako spółdzielnia, że wchodzą w teren, oprócz tego, że są zagrożeniem i stwarzają niebezpieczeństwo, to też mamy szkody w postaci zniszczonych trawników. Pisaliśmy do prezydenta, do starostwa, do nadleśnictwa, każdy umywa ręce — oznajmia Borkowska.

Kto zapłaci za szkody?

Początkowo pomysł był, aby koszty zwrócił wojewoda. Teraz szykowanie pisma do marszałka.

— Wstępnie wyceniliśmy na trzysta tysięcy. To są prace, podczas których trzeba zrekultywować trawnik, nawieźć nowej ziemi, posiać nową trawę czy posadzić nowe krzewy. To są prace ręczne — mówi Borkowska.

Dopóki liczba dzików w Legionowie nie zmniejszy się, spółdzielnia nie będzie naprawiać zrytych trawników.

Aktualny pozostaje apel, aby nie zostawiać żywności dla dzików a tę, którą wrzucamy do śmietników, odpowiednio zabezpieczać.

Legionowscy urzędnicy prowadzą przetarg na połączony z farmakologicznym uśmierceniem odłów 30 dzików z terenu Legionowa. Musi to nastąpić do końca roku.

