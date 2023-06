Wakacyjna ramówka w RDC. Już od dziś nowe audycje Adam Abramiuk 30.06.2023 12:34 O technologii, zabytkach, a także o urokach naszego regionu - Radio dla Ciebie zaprasza na nowości w ramówce. Już od dziś pierwsze wakacyjne audycje w RDC. Zapraszamy do słuchania nas w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online.

Wakacyjne audycje w RDC (autor: RDC)

Nowością w ramówce Radia dla Ciebie jest cykl z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków. Rozmowy będą emitowane w każdy piątek wakacji o godzinie 16:00 w ramach audycji „Polak potrafi”. W lipcu wybierzemy się razem z gośćmi z NIKZ na wycieczki tropem dziedzictwa żydowskiego, polskiej literatury, zamków i muzeów. W sierpniu natomiast zwiedzać będziemy historyczne obiekty związane z każdym z czterech żywiołów: wody, powietrza, ziemi i ognia.

A już dzisiaj zapowiedź cyklu. Marcin Pieszczyk, Redaktor Naczelny magazynu i portalu Spotkania z Zabytkami, odpowie na pytanie „Jak nowocześnie mówić o zabytkach?”.

Medialna edukacja w RDC

Technologia nie gryzie - to nowy cykl na antenie Radia dla Ciebie poświęcony nowym rozwiązaniom i tajemnicom nowych mediów.

- Chcemy mówić o mediach przez różne pryzmaty - mówiła w „Poranku RDC” dr Aleksandra Chmielewska. - Przez pryzmaty oczywiście mediów telewizyjnych, radiowych, ale także internetu szeroko rozumianego. Będziemy poruszać też tematy o bankowości, o bezpieczeństwie haseł, natomiast koncept polega na tym, żebyśmy dali dowolność studentom. Żeby oni mogli kreować te pierwsze potrzeby - tłumaczyła.





Jak przekonywała Chmielewska, cały czas jest też zainteresowanie radiem.

- Studenci są zainteresowani byciem w radiu i są zainteresowani tworzeniem audycji. Tak jak ja, te wiele lat temu miałam okazję, tak dzisiaj oni przygotowują audycje od A do Z. Młodzi jednak angażują się w takie tematy i chcą współtworzyć, kiedyś się mówiło, tradycyjne media, ale one już takie tradycyjne wcale nie są. I to pokazuje, że jak najbardziej radio nie będzie stroniło od człowieka i od tej kreatywności - wskazała.





Emisja w niedzielę o 23:00. Już 2 lipca pierwszy odcinek rozmów ze studentami Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wakacje z Jerzym Chodorkiem

Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym zapraszamy też na „Wakacje na Mazowszu”. Audycję od poniedziałku do czwartku o 14:00 poprowadzi Jerzy Chodorek. Zabierze nas na wycieczki w miejsca te znane wszystkim, jak i te, o których wiedzą tylko nieliczni.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/player.