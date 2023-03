Wyposażenie dawnego salonu DESA w Warszawie wpisane do rejestru zabytków RDC 21.03.2023 21:48 Do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego wpisane zostało wyposażenie wnętrza lokalu przy Rynku Starego Miasta 4/6 (dawniej DESA) w Warszawie – poinformował wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.

Dawny salon DESA zabytkiem (autor: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Dawny „reprezentacyjny sklep centralny” Państwowego Przedsiębiorstwa DESA mieścił się w pomieszczeniach parteru i pierwszego piętra połączonych kamienic nr 4 i 6, we wschodniej pierzei Rynku Starego Miasta po tzw. stronie Barssa. Zachowane elementy wystroju wnętrz zostały zaprojektowane i wykonane ok. 1953 r. w okresie odbudowy Starówki.

Na oryginalne wyposażenie pomieszczeń dawnego salonu składają się: polichromie autorstwa Heleny i Lecha Grześkiewiczów na klatce schodowej na pierwszym piętrze oraz malowidła wykonane przez artystki z Zalipia pokrywające drewniany strop na parterze.

We wszystkich pomieszczeniach znajdują się także należące do wyposażenia z danego okresu, drewniane obudowy grzejników, nawiązujące do dekoracji ludowej. Malowidła ze scenami pejzażowymi autorstwa Heleny i Lecha Grześkiewiczów utrzymane są w tradycji XVII-wiecznego malarstwa pejzażowego.

„Dzieła te – stwierdził prof. Jakub Lewicki – posiadają wartości artystyczne i wysokie walory rzemieślnicze, uzasadniające ich wpis do rejestru zabytków ruchomych. Elementy wyposażenia należące do zespołu stanowią świadectwo plastyki i sztuki użytkowej okresu powojennego oraz realizacji pierwszego etapu odbudowy Starówki, reprezentując wartości historyczne. Reprezentacyjne i użytkowe wnętrza przy Rynku Starego Miasta projektowane były kompleksowo, w najdrobniejszych szczegółach. Lokal DESY został oddany do użytku w dniu 22 lipca 1953 r. Projekt wnętrzarski Barbary Brukalskiej, wraz z elementami przedmiotowego wyposażenia, jest przykładem działalności projektowej twórców należących do zespołu pracowni zaangażowanej w odbudowę Starówki i realizujących to zadanie w sposób kreatywny i efektowny” – ocenił wojewódzki konserwator zabytków.

Czytaj też: