Zlot motocykli zabytkowych SOKÓŁ na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku RDC 25.07.2024 08:32 Dziś na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku rozpoczyna się zlot motocykli zabytkowych SOKÓŁ pamięci Leszka Liszewskiego. Impreza potrwa do soboty, a na bazę zloty wstęp mają motocykle zabytkowe wyprodukowane do 1965 r.

Zlot motocykli zabytkowych SOKÓŁ (autor: B.M. Sokół Czersk/FB)

Zlot Motocykli zabytkowych SOKÓŁ pamięci Leszka Liszewskiego rozpoczyna się dziś na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.

W pełni oryginalny, dobrze odrestaurowany SOKÓŁ 1000 kosztuje obecnie od 250 do 300 tys. złotych. Często jest porównywany do Harleya z tego samego okresu, jednak ceniony od niego wyżej ze względu na to niewielką liczbę ocalałych egzemplarzy.

SOKÓŁ 1000 jest dziś uznawany za najważniejszy motocykl w historii polskiej motoryzacji. To ikona i symbol polskiej myśli technicznej z okresu II RP – powiedział PAP historyk motoryzacji i dziennikarz Tomasz Szczerbicki z okazji 90. rocznicy rozpoczęcia seryjnej produkcji motocykla CWS M111/Sokół 1000.

Plan imprezy

Czwartek 25.07.2024

16:00 Otwarcie pola namiotowego

Piątek 26.07.2024

10:00–16:00 Rajd do Głowaczowa i Skansenu w Mniszewie

18:00 Msza Święta w kościele parafialnym w Czersku za Leszka Liszewskiego, Andrzeja Kuropiejskiego oraz wszystkich motocyklistów. Poświęcenie motocykli po Mszy Świętej

18:30 Rozpoczęcie imprezy na zamku

19:15–23:00 Koncerty zespołów: Pestycydy, Ghost, Zołza

Sobota 27.07.2024

12:30 Start Parady motocykli, wyjazd z Czerska do Góry Kalwarii

13:00–14:00 Postój w Górze Kalwarii, zwiedzanie Góry Kalwarii

17:00 Rozpoczęcie imprezy na zamku, opis maszyn prezentowanych na zamku

18:00–23:00 Koncerty: Mad Rise, Wojtek Stec, Rosmary

Na bazę Zlotu mają wstęp motocykle zabytkowe wyprodukowane do 1965 r. – kierowca oraz osoba/osoby towarzyszące. Rejestracja uczestników od czwartku 25.07.2024 od godziny 16:00. Spanie na Bazie Rajdu w namiotach.

