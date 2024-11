Katarzyna Herman w RDC o serialu „1670”: to nasz polski Monty Python Cyryl Skiba 06.11.2024 09:49 Trwają zdjęcia do drugiego sezonu serialu „1670”. O pracy nad popularną produkcją opowiedziała w Polskim Radiu RDC Katarzyna Herman, która w serialu gra postać Zofii Adamczewskiej. Aktorka odwiedziła nasze studio, docierając niemalże prosto z planu. — Humor z wąsem. To nasz polski Monty Python — podkreśliła Herman.

Katarzyna Herman w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

W serialu „1670” gra postać Zofii Adamczewskiej, czyli żonę szlachcica na pozór pełną chłodu, bogobojną fanatyczką religijną, równocześnie podkochującą się w innej szlachciance. W audycji „W rytmie kultury” opowiedziała o pracy nad produkcją, która podpiła serca wielu Polaków.

Katarzyna Herman odwiedziła studio Polskiego Radia RDC docierając niemalże prosto z planu zdjęciowego. Aktorka podkreślała w rozmowie z Beatą Jewiarz, że serial „1670” broni się dobrym, mocnym scenariuszem.

— Jest to satyra. Jeżeli muszę komuś wytłumaczyć, na przykład szwagrowi z zagranicy, co to jest i w czym ja występuję, to porównuję to trochę do Monty Pythona, bo wydaje mi się, że żartujemy sobie z różnych rzeczy, czasami dosyć grubo. I z prawej strony, i z lewej strony, i z naszej natury, i z natury szlacheckiej, której w sobie w dalszym ciągu z wąsem mamy dużo. To, co na początku wydawało się ryzykowne, że to jest tak odważnie pisane, to wydaje mi się, że zjednało nam bardzo dużą grupę widzów — powiedziała Herman.

Premiera drugiego sezonu „1670” w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli planowana jest w przyszłym roku.

