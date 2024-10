Paweł Wawrzecki w RDC: humor i komedia od zawsze były mi bliskie Cyryl Skiba 29.10.2024 20:07 50-lecie pracy artystycznej, 45 lat na scenie Teatru Kwadrat – Paweł Wawrzecki był gościem RDC w audycji „W rytmie kultury”. „Król komedii” opowiadał, dlaczego humor był obecny w jego pracy artystycznej właściwie od początku kariery.

Paweł Wawrzecki (autor: RDC)

Paweł Wawrzecki podkreślał w rozmowie z Beatą Jewiarz, że humor i komedia od samego początku były mu najbliższe. Wokół tego zbudował swoją karierę.

– Andrzej Łapicki zwrócił mi uwagę na to, że ja właściwie odkrywam niektóre wersy zupełnie inaczej, niż były odczytywane dotychczas, co jest takim novum. On był cały za tym, żebym właśnie w ten sposób to robił i mówił, że jeśli chcę myśleć poważnie o pozostaniu w zawodzie, to powinienem zacząć coś z komedii, bo jestem w tym niezwykle czytelny, dobrze puentujący i taki bardzo ciekawie odczytujący postać. Tak też się zaczęło – opowiadał.

Aktor wystąpił m.in. w filmach „Akcja pod Arsenałem” (1977), „Spirala” (1978), „Miś” (1980), „Komediantka” (1986), „Matki, żony i kochanki” seria I i II (1995–1998), „Złoto dezerterów” (1998), „Siedlisko” (1998), „Ja, Malinowski” (1999), „Graczykowie” (1999), „Zakochani” (2000), „Daleko od noszy” (2003). Jednak to rola Wieśka Gabriela z serialu „Złotopolscy” przyniosła mu największą popularność.

W Teatrze Kwadrat można go zobaczyć między innymi we wrześniowej premierze sztuki „Gra w randki”.

