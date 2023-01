Ostatni weekend z Muzeum Wojska Polskiego Adrian Pieczka 28.01.2023 12:45 Ostatnia szansa, żeby odwiedzić Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w al. Jerozolimskich. Placówka od poniedziałku będzie zamknięta w związku z przenosinami do nowo powstałego gmachu w Cytadeli Warszawskiej.

Ostatni weekend z Muzeum Wojska Polskiego (autor: Arek Uriasz/ MWP)

- Do tego czasu można zobaczyć ekspozycje stałą i dwie wystawy czasowe - mówi Tomasz Szumański, rzecznik muzeum. - Pierwsza z nich to "Rok 1920/21 od Wojny do Pokoju" opowiadający o wojnie polsko-bolszewickiej. Natomiast druga to "Zwycięstwo pod Zieleńcami 1792" gdzie prezentujemy oryginalny medal Virtuti Militari, jeden z pierwszych które zostały wybite - dodaje.

- Ponadto do zobaczenia żywa lekcja historii - zachęca Szumański. - Po naszych wystawach będą się przechadzać rekonstruktorzy prezentujący uzbrojenie i umundurowanie z epok od czasów wczesnego średniowiecza przez wiek XVII, XVIII, aż po wiek XX i czasy II Wojny Światowej. Będzie można spotkać woja Mieszka I, rycerzy spod Grunwaldu czy husarię - wylicza.

Wystawa inauguracyjna w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego planowana jest na sierpień tego roku.

