Edward Dwurnik powraca do Płocka Izabela Stańczak 27.01.2023 10:33 Dziś wernisaż, na którym zobaczymy ponad 200 prac artysty na papierze, pochodzących z prywatnej kolekcji. Prócz rysunków pokażemy także grafiki, akwarele i kolaże – mówi Alicja Wasilewska dyrektor Płock Galeria Sztuki.

Wystawa Dwurnika (autor: FB/ Płocka Galeria Sztuki)

- Do Płockiej Galerii Sztuki powraca artysta ze swoją sztuka po 7 latach nieobecności. Tym razem będziemy pokazywać zestaw prac na papierze. To ponad 200 dzieł pochodzący z prywatnej kolekcji. To rysunki, grafiki, kolaże głównie z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych a także kilka prac z lat 90-tych i obecnego stulecia - zapowiada dyrektorka.

Zaprezentowane zostaną pojedyncze rysunki wykonane ołówkiem, tuszem, kredką, ale także prace z kilkunastu cykli, m.in. Droga, Robotnicy, Mur, Miasta czy Reportaż.

Wernisaż wystawy “Edward Dwurnik. BEZ TABU” 27 stycznia o godz. 18.00. Prace można będzie oglądać do 5 marca.

