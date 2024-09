Oasis powraca po 15 latach. R. Rogowiecki: to część angielskiej spuścizny Cyryl Skiba 12.09.2024 19:24 Oasis to artyści kompletni. To część angielskiej spuścizny — tak dziennikarz muzyczny Polskiego Radia RDC Roman Rogowiecki mówi o fenomenie powracającego po 15 latach zespołu z Manchesteru. Jedna z najpopularniejszych brytyjskich grup rockowych przełomu wieków w przyszłym roku zagra 17 koncertów w Wielkiej Brytanii.

O powrocie Oasis w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

Noel i Liam Gallagher potwierdzili reaktywację zespołu Oasis w ostatnim tygodniu sierpnia. Jedna z najpopularniejszych brytyjskich grup rockowych przełomu wieków po ponad 15 latach przerwy w działalności zagra w przyszłym roku 17 koncertów w Wielkiej Brytanii.

Zdaniem dziennikarza muzycznego Polskiego Radia RDC Romana Rogowieckiego, powrót zespołu na sceny nie jest podyktowany rządzą pieniądza a miłością do muzyki.

— Proszę mi wierzyć, że gwiazdy prawdziwe rocka muszą widzieć, że lud ich kocha. Ale oni muszą widzieć, te tłumy, że oni dalej się liczą. Ja im wierzę jak mało komu. Oni cały czas się pojawiają w Anglii w różnych programach i mówią bardzo śmieszne rzeczy — mówił Rogowiecki.

Rogowiecki podkreślał, że fenomen Oasis polega na sile prostych akordów i prostych piosenek. Ich koncerty nie potrzebują wielkiej, szałowej i drogiej produkcji — „to prości kolesie z gitarami”.

— To jest ważne, to są bardzo dobre, proste kompozycje, ale one biorą. Oasis jest częścią tej spuścizny kultury angielskiej. Czy my ich lubimy, czy nie lubimy, to zostało i piosenki po 30 latach są do słuchania — podkreślał Rogowiecki.

Kontrowersje w związku z koncertami Oasis wzbudził tak zwany dynamiczny system sprzedaży biletów. Brytyjski urząd ds. konkurencji wszczął dochodzenie w tej sprawie. Urzędnicy badają, czy platforma sprzedaży biletów Ticketmaster naruszyła prawo ochrony konsumentów.



Na platformie ceny biletów na koncerty rosły wraz z popytem. Fani początkowo mieli zapłacić stawkę 148,5 funtów (ok. 750 zł), ostatecznie zapłacili ponad dwukrotnie więcej, bo 355,2 funtów (ok. 1800 zł). Członkowie Oasis odcinają się od całej sytuacji. Zapowiedzieli, że system sprzedaży biletów się zmieni, a zespół zagra dwa dodatkowe koncerty na Wembley.

Grupa siedem razy zapełni Wembley Stadium w Londynie na przełomie lipca i sierpnia 2025 r. Świat czeka na daty kolejnych koncertów w 2026 r.

