Noc Muzeów na Mazowszu [SPRAWDŹ] Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.05.2023 14:57 Przed nami święto wszystkich miłośników zwiedzania. W tym roku Noc Muzeów w wielu miastach Polski odbywać się będzie w nocy z soboty na niedzielę. Sprawdziliśmy co można zobaczyć na terenie Mazowsza.

Noc Muzeów na Mazowszu (zdjęcie poglądowe) (autor: PAP/R. Pietruszka)

Radom

W sentymentalną podróż do przeszłości zaprasza zwiedzających Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Na wyjątkowy projekt „Lata dwudzieste, lata trzydzieste" zaprasza dyrektor Muzeum Leszek Ruszczyk.

– Motywem przewodnim będą lata 20, lata 30. Wynika to z obchodów stulecia Muzeum imienia Jacka Malczewskiego bo to w 23 roku były początki Muzeum Jacka Malczewskiego. Będą to koncerty, film ale też konkursy i wiele innych atrakcji – mówi Ruszczyk.

O konkretach mówi Ilona Pulnar Duszyk z Muzeum – O 21.30 będzie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Artystyczny Powrót do Przeszłości Sztuka Polska Dwudziestolecia Międzywojennego. O 22.15 konkurs na najlepsze przebranie podczas Nocy Muzeów. O 22 mamy pokaz filmu niemego z 1929 roku, film na podstawie dramatu Stefana Żeromskiego "Ponad śnieg bielszym się stanę".

Specjalna propozycję mają również w Radomiu sądy. – Będzie można zobaczyć sale sądową czy inscenizacje posiedzeń dotyczących tymczasowego aresztowania – mówi sędzia Arkadiusz Guza.

– Jeśli chodzi o wydarzenia, które będziemy chcieli przedstawić to można by poczynić je na trzy grupy. Pierwsza atrakcja dotyczy możliwości zwiedzenia budynku sądu Rejonowego w Radomiu. Będzie można zobaczyć salę sądową, zobaczyć jak wygląda miejsce w którym przebywają osoby doprowadzone do sądu z aresztu bądź zakładu karnego, zobaczyć pokój sędziego jak wygląda, gabinet prezesa. Druga grupa atrakcji dotyczy kwestii związanych z wystawą o wymiarze sprawiedliwości na ziemiach Radomskich. Trzecia grupa atrakcji to są takie wydarzenia interaktywne. Inscenizacja - jak wygląda posiedzenie dotyczące tymczasowego aresztowania – mówi Guza.

Radomska policja pokaże jak łapie się niebezpiecznych przestępców - zachęca rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.

– Będzie zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy - no bo kogoś trzeba doprowadzić później na pokazowe posiedzenie aresztowe. Więc my zadbamy o to żeby było kogo doprowadzić do tego sądu. Będziemy również w sądzie na tej rozprawie ale będziemy obok sądu aby pokazać Państwu nasz naprawdę najnowocześniejszy sprzęt. Będzie pokaz psów, pokaz dronów, pokaz naszych pojazdów – wymienia Kucharska.

W sobotni wieczór do udziału w Anima Urbis zaprasza też Resursa Obywatelska. W tym roku spacer w poszukiwaniu duszy miasta będzie okazją do prezentacji idei i projektu Parku Kulturowego „Stary Radom”. Początek o godz. 21.00 na parkingu przy ul. Dębowej.

Płock

„Wychodzimy z ram” to propozycja Książnicy Płockiej na Noc Muzeów. Inspiracją wydarzenia w tym roku będzie malarstwo i jedne z najbardziej znanych obrazów na świecie. Zostaną pokazane z przymrużeniem oka.

– Nasi bohaterowie wyjdą do państwa z ram - mówi Renata Kraszewska z Książnicy.

– Kiedy człowiek wyjdzie z ramy to wszystko zdarzyć się może. I śniadanie o zmroku się zdarzyć może i wspólne muzykowanie i latające maszyny i łamanie kodów i to wszystko oczywiście powiązane z obrazami. Dobry obraz wychodzi z ram, zostaje na długo, pobudza wyobraźnię, zachęca do tego żeby bawić się – mówi Kraszewska.

Zwiedzanie rozpocznie się o godz. 18.00 i potrwa do ostatniej grupy zwiedzających. Grupy 20-30 osobowe będą wpuszczane do budynku co 20 minut.

Już od godziny 17:00 na Noc Muzeów zaprasza także Muzeum Mazowieckie - Kamienica Secesyjna w Płocku. To wspaniałe wystawy – „Secesji” z nowymi salami malarstwa i rzeźby Bolesława Biegasa, Salą Galicyjską oraz historyczną wystawą „X wieków Płocka”. Na patio kamienicy spotkać będziecie mogli tancerzy, którzy zaprezentują tańce z epoki. Odważni będą mogli także zawirować w walcu!

Przy Kolegialnej 6 z kolei czekać będzie na zwiedzających jedyna w Polsce wystawa stała sztuki dwudziestolecia międzywojennego z „Martwą naturą” Tamary Łempickiej.

Na dwudziestominutowe prelekcje na temat Bazyliki Katedralnej w Płocku zaprasza także na Tumską ksiądz proboszcz Stefan Cegłowski.

Podobnie jak w Radomiu - miłośników historii kryminalnych zaprasza w Płocku policja. Eksperci pokażą sposoby zabezpieczenia śladów, na strzelnicy z kolei będzie można poznać techniki strzelania.

Siedlce

W akcji Noc Muzeów weźmie udział m.in Muzeum Regionalne. Na fanów sportu czeka nowa wystawa o piłce nożnej. Dodatkowo odbędą się warsztaty garncarskie oraz tkackie.

– Pan Adam Murach będzie prowadził warsztaty. Każdy z chętnych będzie mógł sobie wykonać jakiś przedmioty jakieś naczynko i wziąć ze sobą na pamiątkę do domu. Będą też warsztaty kończące noc muzeów pod tytułem "Nocne przędzą wyplatanie" to będą warsztaty prowadzone przez panią Karolinę Radulską – zaprasza dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk.

Nowością w tym roku będzie turniej gry karcianej „Siedlecki Piotruś Jacuś”. Wydarzenie startuje od godziny 18:00.

Liw

Muzycznie i tanecznie będzie z kolei w sobotę w Liwie. Muzeum Zbrojownia na Zamku zaprasza na Noc Muzeów, która upłynie pod hasłem Weekend Włoski.

– Rozpoczniemy o godzinie 16:00. koncertem chóru dziecięcego MILLE VOCI – mówi Mikołaj Kasprowicz z placówki.

– O godzinie 19:00 spektakl Teatru Przedmiotu Adama Walnego pod tytułem Błędny Rycerz - opowieści z Italii i Polski inspirowane teatrem dell'arte na Sali Rycerskiej. O 19:45 Taniec który leczy. O 20:15 koncert tradycyjnych utworów włoskich. O 21:00 klasyczna tarantela włoska, pokaz i warsztaty tańca na zamkowym dziedzińcu – informuje Kasprowicz.

Od 18 do 23 wstęp do Zbrojowni, gotyckich piwnic i zamkowej wieży będzie bezpłatny.

Ciechanów

Kaskaderzy, przejazdy przez płonące ogniska czy walki rycerskie. To wszystko w Noc Muzeów oferuje Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

– Podczas turniejów rycerskich będzie można także samodzielnie powalczyć mieczem – mówi Piotr Banasiak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

– W cyklach co godzinę będą się odbywały pokazy walki. To będzie taki turniej jeden na jeden w wykonaniu rycerzy ze Szkoły Sztuk Dawnych w Warszawie. W międzyczasie ci też rycerze będą opowiadać o uzbrojeniu, będzie można się zapoznać z technikami walki lub spróbować na miękkie miecze samemu jakieś tam ciosy wykonać na koledze czy koleżance. Oczywiście kontrolowane, bezpieczne – mówi Banasik.

Atrakcje potrwają od godziny 18:00 do 23:00.

Na nocne zwiedzanie wystawy i zagadkową grę terenową pod słynną, zabytkową wieżą ciśnień zaprasza także Park Nauki Torus. Aby wziąć udział w grze trzeba zgłosić się do kasy parku i pobrać arkusz na odpowiedzi. Będzie on bezpłatnie rozdawany od godziny 18.00. Następnie należy odnaleźć kody QR, zeskanować je swoim telefonem komórkowym i rozwiązać przygotowane zagadki. Będą to zadania matematyczne oraz inne łamigłówki wymagające logicznego myślenia. Nagrodą są pyszne lody.

