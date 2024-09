Wręczono Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Wiemy, kto został uhonorowany RDC 24.09.2024 09:54 Laureatami Nagród im. Cypriana Kamila Norwida za dzieło lub kreację, które premierę miały w 2023 roku zostali: Piotr Cieplak, Marek Wojciech Druszcz, Maciej Grzybowski i Tomasz Tyczyński. Nagrodą "Dzieło Życia" uhonorowano maestro Wiesława Ochmana.

Wręczono Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (autor: PAP/Marcin Obara)

Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawane artystom tworzącym na Mazowszu, zostały wręczone w poniedziałek w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana na Scenie Kameralnej im. Sławomira Mrożka w Warszawie, w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Nagrody przyznano po raz dwudziesty trzeci. Statuetki i medale pamiątkowe wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Bornowska.

Nagrodę "Dzieło Życia" wręczono śpiewakowi operowemu, tenorowi lirycznemu, od dziesięcioleci występującemu na scenach operowych Polski, Europy i obu Ameryk Wiesławowi Ochmanowi.

"W czasie swojej kariery liczącej dziesiątki lat, oprócz wykonywania światowego repertuaru operowego, przy każdej możliwej okazji promował na wielkich scenach muzykę polską – i tą starszą, z niezapomnianymi kreacjami z oper Stanisława Moniuszki, a kończąc na wieloletniej współpracy z Krzysztofem Pendereckim. Wielowymiarowość działalności maestro Wiesława Ochmana jest wprost imponująca. Jest również reżyserem, malarzem, filantropem, kolekcjonerem, poliglotą. A przede wszystkim wspaniałym, otwartym człowiekiem, który daje ogromną siłę młodym adeptom sztuki wokalnej, wspierając ich kariery" – podkreśliła w uzasadnieniu decyzji jury dr hab. Jolanta Pszczółkowska-Pawlik.

W kategorii teatr statuetkę przyznano reżyserowi teatralnemu Piotrowi Cieplakowi za reżyserię spektaklu "Czekając na Godota" Samuela Becketta. Sztukę można było zobaczyć na Scenie Studio Teatru Narodowego w Warszawie. W imieniu laureata nagrodę odebrał jego syn Jan Cieplak.

Nagrodę w kategorii literatura przyznano badaczowi literatury, krytykowi i dziennikarzowi Tomaszowi Tyczyńskiemu za debiut literacki – zbiór opowiadań "Nieuzasadnione poczucie szczęścia".

Statuetkę w kategorii muzyka odebrał pianista, kompozytor, animator życia muzycznego Maciej Grzybowski za koncepcję i realizację 8. Festiwalu "TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje.".

W dziedzinie sztuk plastycznych laureatem 23. Nagrody im. C. K. Norwida został portrecista Marek Wojciech Druszcz za wystawę fotograficzną "Obiektywnie", którą można było oglądać w Konstancińskim Domu Kultury "Hugonówka".

Uhonorowanych blisko 110 artystów

Wyróżnienie w postaci medali pamiątkowych w poszczególnych kategoriach otrzymali: Robert Papieski za książkę "Oblicza Iwaszkiewicza" (Wydawnictwo Akademickie SEDNO), Marek Wawrzkiewicz za tom wspomnień i esejów "Nie minęło" (Wydawnictwo Autorskie) Andrzej Dębkowski, Beata Bolesławska-Lewandowska za kluczową rolę w doprowadzeniu do przekazania przez rodzinę Andrzeja Panufnika jego archiwum Gabinetowi Zbiorów Muzycznych Biblioteki UW, w tym w usystematyzowaniu, skatalogowaniu i opracowaniu cennego zbioru, Tomasz Ritter za płytę "Lessel, Haydn, Vorisek, Beethoven, Chopin" (NIFCCD 146) oraz za wykonanie III koncertu fortepianowego c-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena z {oh!} Orkiestrą pod dyrekcją Vaclava Luksa w Filharmonii Narodowej na koncercie inauguracyjnym II Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. Wyróżniono też Agatę Skwarczyńską za projekt "Lekcja anatomii – rekonfiguracja" (sala teatralna Cricoteki w Krakowie), Teresę Starzec za wystawę "Oczka się gubią, ale do oczek zawsze można wrócić" w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Marcina Hycnara za kreację aktorską w monodramie "Pogo" Jakuba Sieczki w adaptacji i reżyserii Kingi Dębskiej w Teatrze Polonia w Warszawie oraz Maksymiliana Rogackiego za reżyserię spektaklu "Przygody Koziołka Matołka" w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Laureaci Nagród im. Norwida otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 35 tys. zł, a w przypadku laureatki Nagrody "Dzieło Życia" nagroda wyniosła 50 tys. zł. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostali imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 13 tys. zł.

Od 2002 r. Nagrodami im. C. K. Norwida uhonorowanych zostało już blisko 110 artystów. Są to osobowości świata sztuki jak: aktorzy i reżyserzy - Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, Danuta Stenka, Krzysztof Warlikowski, Anna Wieczur, dyrygenci - Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy - Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek, Xawery Wolski oraz literaci - Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki i Maria Karpińska.

Nagrodą "Dzieło Życia", którą przyznaje się od 2005 r., uhonorowani zostali, m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny, Józef Hen, Andrzej Seweryn i Maja Komorowska.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

