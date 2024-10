Wsparcie dla utalentowanych twórców z Mazowsza. Jak złożyć wniosek o stypendium artystyczne? RDC 14.10.2024 14:39 Samorząd województwa mazowieckiego wesprze studentów uczelni artystycznych. Do końca października trwa nabór zgłoszeń do programu stypendialnego. Ubiegać się o udział mogą studenci zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Wsparcie dla utalentowanych twórców z Mazowsza. Jak złożyć wniosek o stypendium artystyczne? (autor: Samorząd województwa mazowieckiego)

Mazowsze wesprze młodych twórców. Do 31 października można składać wnioski o stypendium.

Stypendia artystyczne są skierowane do studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Otrzymają oni wsparcie na realizację projektów artystycznych z takich dziedzin sztuki jak: film, literatura, muzyka, sztuki wizualne, malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia, taniec, teatr.

Do składania wniosków o stypendium zachęca marszałek Adam Struzik.

– Wspieranie kultury i sztuki to jeden z naszych priorytetów. Chcemy, żeby Mazowsze było miejscem, w którym utalentowane osoby mogą się rozwijać i być doceniane. Stypendia artystyczne to doskonała okazja dla młodych twórców, by doskonalić swoje umiejętności i mieć realny wpływ na rozwój kultury w naszym regionie - mówi.

Dla kogo stypendium?

O stypendia mogą ubiegać się mieszkający na terenie województwa mazowieckiego studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w publicznych i niepublicznych uczelniach artystycznych. Co ważne, średnia ocen w roku akademickim poprzedzającym rok składania musi wynosić co najmniej 4,0.

– Stypendia są przeznaczone dla studentów drugiego i trzeciego roku, a więc nie mogą się o nie ubiegać osoby na pierwszym roku studiów. Kandydaci muszą przedstawić projekt swojej pracy, którą dzięki temu stypendium zrealizują. W tym roku planujemy przyznanie 10 stypendiów, więc przedstawione projekty powinny być ciekawe i innowacyjne – podkreśla Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 lub ul. Jagiellońskiej 26 (od poniedziałku do piątku w godz. 8–16), pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa; elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, e-mailem na adres artstypendia@mazovia.pl koniecznie podpisując dokument przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (nie należy mylić z profilem zaufanym).

Do wniosku należy dołączyć portfolio z kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia studenta i kopie materiałów potwierdzających jego poziom aktywności artystycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 525 lub wysyłając pytania na adres e-mail: slawomir.ignaczak@mazovia.pl.

Czytaj też: Heather Stewart-Whyte – ikona świata mody w rozmowie z Polskim Radiem RDC [WYWIAD]