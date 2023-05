Poznaliśmy laureatów XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu 13.05.2023 10:14 Za nami finał XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Konkurs odbywa się co dwa lata od 1985 roku. Jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, a współorganizatorem tegorocznej edycji – Opera Krakowska w której odbył się finał.

Finał XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (autor: RDC)

Chao Liu, baryton z Chin, który studiował w Central South University Teng Shuping, Luciano Pavarotti Municipal Theater Academy of Modena, a obecnie szkoli się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie zdobył I nagrodę (24 tys. zł) w kategorii głosów męskich na XX Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. II nagroda (11 tys. zł) w tej samej kategorii także powędrowała do Chin. Zdobył ją Liang Wei, tenor, absolwent Nantong University oraz Conservatorio Statale di Musica im. Giuseppe Verdiego w Turynie. „Gratuluję wszystkim kolegom. To był piękny Konkurs. Dziękuję wszystkim organizatorom. Jestem bardzo szczęśliwy” – mówił Chao Liu.

PROTOKÓŁ JURY XX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI W NOWYM SĄCZU

Jury w składzie: Małgorzata Walewska – przewodnicząca, Marcin Habela, Beata Klatka, Dominik Licht, Rebekah Rota, Keith Bernard Stonum oraz Wojciech Maciejowski – sekretarz, przyznało następujące nagrody:

PIERWSZA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW ŻEŃSKICH W WYSOKOŚCI 24.000 zł

nie przyznano

DWIE DRUGIE NAGRODY W KATEGORII GŁOSÓW ŻEŃSKICH W WYSOKOŚCI PO 11.000 zł KAŻDA

Weronika RABEK, mezzosopran, Polska

Hyejin LEE, sopran, Korea Południowa

TRZECIA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW ŻEŃSKICH W WYSOKOŚCI 6.000 zł

Celine MUN, sopran, Korea Południowa

PIERWSZA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW MĘSKICH W WYSOKOŚCI 24.000 zł

Chao LIU, baryton, Chiny

DRUGA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW MĘSKICH W WYSOKOŚCI 11.000 zł

Liang WEI, tenor, Chiny

TRZECIA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW MĘSKICH W WYSOKOŚCI 6.000 zł

nie przyznano

2 WYRÓŻNIENIA W WYSOKOŚCI PO 2.500 ZŁ KAŻDE

Iryna HAICH, mezzosopran, Ukraina

Adrian JANUS, baryton, Polska



NAGRODY SPECJALNE

NAGRODA W WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ ZA WYBITNE WYKONANIE CYKLU PIEŚNI

Justyna KHIL za wykonanie Pięciu pieśni do słów Juliana Tuwima: Modlitwa, Szczęście, Przymierze, Erratum, Wszystko

NAGRODA IM. HELENY ŁAZARSKIEJ W WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU WOLFGANGA AMADEUSZA MOZARTA

Justyna KHIL za wykonanie arii Donny Elviry In quali eccessi/Mi tradi quell’alma ingrata z II aktu opery Don Giovanni

Fundatorem Nagrody jest Antoni Malczak, Inicjator i Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w latach 1985-2019



NAGRODA IM. ADY SARI W WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ DLA NAJLEPSZEGO OBIECUJĄCEGO SOPRANU KOLORATUROWEGO

Hyejin LEE

Fundatorem Nagrody jest Jacek Lelek, Burmistrz Miasta Starego Sącza



NAGRODA W WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ ZA WYBITNE WYKONANIE UTWORU POLSKIEGO

Justyna KHIL za wykonanie sceny i arii Halki Ha! Dzieciątko nam umiera / O mój maleńki z IV aktu opery Halka

Fundatorem Nagrody jest Bartosz Kaliński, Burmistrz Miasta Wadowice



Laureat Nagrody otrzymuje również obraz olejny pt. „Kalwaria” autorstwa Małgorzaty Wójtowicz-Cichoń

Fundatorem Nagrody jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej

NAGRODA W WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU KOMPOZYTORA URODZONEGO PO 1950 ROKU

Leonie PAULUS za wykonanie utworu Wespe Enno Poppego

NAGRODA ZWIĄZKU ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART W WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ DLA NAJLEPSZEGO POLSKIEGO LAUREATA KONKURSU

Justyna KHIL

2 NAGRODY SEKCJI TEATRÓW MUZYCZNYCH ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH PO 1.100 ZŁ KAŻDA DLA NAJWIĘKSZYCH OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNYCH KONKURSU ORAZ 2 NAGRODY SEKCJI TEATRÓW MUZYCZNYCH ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH W POSTACI UDZIAŁU LAUREATÓW KONKURSU W KONCERCIE W DNIU ARTYSTY ŚPIEWAKA W WARSZAWIE

Weronika RABEK

Justyna KHIL

NAGRODA ORFEO FUNDACJI IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO W WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ DLA NAJLEPSZEGO POLSKIEGO GŁOSU ZA NAJLEPSZE WYKONANIE ARII OPEROWEJ W FINAŁOWYM ETAPIE KONKURSU

Justyna KHIL

NAGODA DLA NAJMŁODSZEGO UCZESTNIKA KONKURSU W WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ

Zhengyu LI

2 NAGRODY W WYSOKOŚCI PO 4.000 ZŁ DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY – AKOMPANIATORA

Rozalia KIERC

Manfred SCHIEBEL

2 NAGRODY FILHARMONII KRAKOWSKIEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W POSTACI UDZIAŁU LAUREATÓW KONKURSU W KONCERTACH W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2023/2024 ORAZ 2024/2025

Justyna KHIL

Weronika RABEK

NAGRODY TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ W WARSZAWIE W POSTACI UDZIAŁU W KONCERCIE W ROKU 2024

Hyejin LEE

Liang WEI

NAGRODA AKADEMII OPEROWEJ TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ W WARSZAWIE W POSTACI UDZIAŁU W WARSZTATACH W ROKU 2023

Gabriela CELIŃSKA-MYSŁAW

2 NAGRODY KRAKOWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ W POSTACI UDZIAŁU LAUREATÓW KONKURSU W SPEKTAKLU OPEROWYM W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2023/2024 ORAZ 2024/2025

Justyna KHIL

Adrian JANUS

NAGRODA OPERY W WUPPERTALU W POSTACI ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W PRZEDSTAWIENIU OPEROWYM W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2024/2025

Lukas Enoch LEMCKE

10 NAGRÓD W POSTACI BIŻUTERII DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW KONKURSU ORAZ LAUREATKI NAGRODY ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU KOMPOZYTORA URODZONEGO PO 1950 ROKU UFUNDOWANE PRZEZ SKLEP JUBILERSKI SEZAM BOGDAN BUCZEK W NOWYM SĄCZU

20 ZESTAWÓW KOSMETYKÓW DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW KONKURSU ORAZ LAUREATKI NAGRODY ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU KOMPOZYTORA URODZONEGO PO 1950 ROKU UFUNDOWANE PRZEZ PERFUMERIĘ DOUGLAS

Nagrody pieniężne, poza wyżej wymienionymi, które zostały ufundowane przez samorządy, stowarzyszenia i osoby prywatne, są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MUZYKA oraz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu jako głównego organizatora Konkursu.

