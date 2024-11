Nowy dyrektor Muzeum Historii Polski w RDC: zależy mi na ewolucji, a nie rewolucji Cyryl Skiba 12.11.2024 13:41 Łączyć, a nie dzielić — tak o swojej misji mówił w Polskim Radiu RDC nowy dyrektor Muzeum Historii Polski. Marcin Napiórkowski był gościem audycji „Zmałpychwstanie” Andrzeja Saramonowicza z okazji Święta Niepodległości. Dyrektor MHP podkreślał, że zależy mu na budowaniu pozytywnej narracji.

Marcin Napiórkowski w RDC (autor: RDC)

Polskie Radio RDC z okazji Święta Niepodległości odwiedził nowy dyrektor Muzeum Historii Polski. Marcin Napiórkowski w rozmowie z Andrzejem Saramonowiczem podkreślał, że zależy mu na budowaniu pozytywnej narracji, oraz że chce „łączyć, a nie dzielić”.

— Promować taką wizję pamięci, która łączy, a nie dzieli i która jest wychylona w przyszłość. Służy do tego, byśmy nie tylko mogli rozpamiętywać, ale też podejmować dobre decyzje — powiedział.

Napiórkowski zaznaczył na antenie Polskiego Radia RDC, że nie stoi w opozycji do poprzednich władz muzeum i zależy mu na ewolucji, a nie rewolucji.

— Historia jest duża i długa i starczy jej dla wszystkich. Ja też nie mam potrzeby zupełnie jej nikomu odbierać. Mam wrażenie, że tutaj jest miejsce na to, żeby wybrzmiały bardzo różne głosy. Dlatego też do Muzeum Historii Polski nie przyszedłem robić rewolucji. Wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym nie działo się źle, że to jest miejsce, gdzie udało się zgromadzić niezwykły zespół — podkreślił.

Marcin Napiórkowski na stanowisku dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie zastąpił odwołanego 25 września 2024 r. Roberta Kostrę, który kierował placówką od 2006 r.

Kim jest nowy dyrektor MHP?

Dr hab. Marcin Napiórkowski to semiotyk kultury specjalizujący się w temacie mitologii współczesnej, pamięci zbiorowej i kultury popularnej.

Jest autorem książek: „Mitologia współczesna” (2013), „Powstanie Umarłych. Historia pamięci 1944-2014” (2016), „Kod kapitalizmu: jak Gwiezdne wojny, Coca-Cola i Leo Messi kierują Twoim życiem” (2019), „Turbopatriotyzm” (2019) i „Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat”.

Prowadzi również bloga „Mitologia współczesna” poświęconego semiotycznej analizie zjawisk kultury współczesnej, pełniących funkcję mitu.

