Międzynarodowy Turniej Smaków już w ten weekend. Co w programie? Natalia Rozbicka 22.06.2023 16:09 Jubileuszowy 10. Międzynarodowy Turniej Smaków już w ten weekend w powiecie węgrowskim. Wydarzenie to nie tylko historia szlaku pocztowego, ale również oryginalne smaki, liczne tradycje kulinarne wschodniego Mazowsza i Podlasia. Uczestnicy Turnieju biorą udział w dwóch konkursach kulinarnych.

1 Międzynarodowy Turniej Smaków (autor: materiały organizatora)

W ten weekend w powiecie węgrowskim odbędzie się Międzynarodowy Turniej Smaków. To już 10. edycja kulinarnego wydarzenia.

- Duże wydarzenie, poświęcone tradycjom, dziedzictwu kulturowemu i kulinarnemu miejscowości, przez które przebiega Wielki Gościniec Litewski, dawny trakt handlowy i pocztowy, a współcześnie jest to szlak turystyczny - zaprasza senator Maria Koc, związana z Lokalną Organizacją Turystyczną Wielki Gościniec Litewski.





Można skosztować lokalnych specjałów, zobaczyć rękodzieło i kulinarne konkursy.

- Ustawiają się koła gospodyń wiejskich, producenci lokalni, producenci żywności. Są występy folklorystyczne, folkowe, ale przede wszystkim te tradycje kulinarne są prezentowane, gdzie po prostu można posmakować, można wypytać się o te tradycje, można kupić sobie dobrą, ekologiczną żywność - zachęca Maria Koc.

Turniej odbędzie się w skansenie w Nowej Suchej między 10 a 18 w niedzielę.

Wielki Gościniec Litewski to nie tylko historia szlaku pocztowego, ale również oryginalne smaki, liczne tradycje kulinarne wschodniego Mazowsza i Podlasia. Bogactwo kulinarne regionów, przez które przebiega ten szlak jest ogromne, stąd też narodził się pomysł organizacji imprezy kulinarnej – Turnieju Smaków o kielich Wojciecha Wielądko, organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną.

Już od 2014 roku wystawcy i wytwórcy produktów regionalnych i tradycyjnych z całego szlaku prezentują swoje wyroby. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym powodzeniem, przybywa zarówno wystawców, smakoszy lokalnych specjałów i ludzi, którzy potrafią docenić piękne wyroby rękodzielnicze zrobione z pasją przez lokalnych twórców.

Uczestnicy Turnieju biorą udział w dwóch konkursach kulinarnych, a mianowicie na „Najsmaczniejszą potrawę regionalną ze szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” oraz na „Gościniec z podróży” , czyli kulinarny podarunek szlakiem WGL.

Całe to przedsięwzięcie ma na celu promocję szlaku i wszystkich jego atrakcji. Ma ono zachęcić lokalne środowiska do kultywowania tradycji artystycznych, kulinarnych i rękodzielniczych swojego regionu, jak również zachęcić do podróży po wschodnim Mazowszu i Podlasiu.

Źródło: RDC Autor: Natalia Rozbicka/PL