Michał Czernecki w Polskim Radiu RDC: teatr jest moim naturalnym środowiskiem Cyryl Skiba 28.09.2024 13:42 Premiera w Teatrze Kamienica uświadomiła mi, że teatr jest moim naturalnym środowiskiem - mówił w Polskim Radiu RDC Michał Czerencki. Aktor był gościem Beaty Jewiarz w audycji „W rytmie kultury”. Zapraszamy na nią od wtorku do czwartku od godziny 13:00.

Michał Czernecki (autor: RDC)

Naszym gościem był w tym tygodniu popularny aktor filmowy, serialowy, teatralny Michał Czernecki. Podkreślał, że tym co najbliższe jest jego sercu, to występowanie na teatralnej scenie.

- Przypomniała mi o tym ostatnia premiera w Teatrze Kamienica - zaznaczał. Chodzi o spektakl "Rodzina w sieci, czyli polowanie na followersów". - Ta premiera w Kamienicy uświadomiła mi, upewniła mnie w przekonaniu, że teatr jest moim naturalnym środowiskiem. I kiedy go brakuje w moim życiu, to ja się czuję niepełny. Tam mi się dobrze oddycha, tam jestem w kontakcie z Państwem bezpośrednim. To jest w porównaniu do tych wszystkich rzeczy telewizyjnych, serialowych, filmowych czy kabaretowych, bo ja też taką działalność popełniam, to jest nieporównywalna jakość kontaktu z Państwem bezpośredniego - mówił.



