5 dni, 25 artystów i 15 spektakli. Od środy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania już od środy (autor: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania/FB)

„Na święcie sztuki ustnego opowiadania gościć będą najwybitniejsi artyści światowej sceny storytellingu. Opowiadaczki i opowiadacze z różnych stron świata odnosić się będą w tym roku do wyobraźni - naszego najsilniejszego żywiołu” — napisano o festiwalu.

Na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Opowiadania wystąpią m.in.: mistrz sztuki opowiadania - Jihad Darwiche z Libanu, Nadine Walsh z Montrealu, walijscy opowiadacze Daniel Morden oraz Phil Okwedy. Wśród polskich gwiazd festiwalu są: Anna Woźniak, Mirella Gliwińska, Witold Vargas, Jerzy Szufa.

„Festiwal to 5 dni, 25 artystów, 15 spektakli i 6 wydarzeń towarzyszących. A to wszystko od 20 do 24 listopada w Mazowieckim Instytucie Kultury” — poinformowało Biuro Kultury m.st. Warszawy na Facebooku.

Najbardziej znaczące wydarzenie w dziedzinie sztuki opowiadania

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie zainaugurowano w 2006 r.

„Pierwsze edycje odbywały się w Starej Prochoffni i Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Przez wiele lat partnerem festiwalu był Instytut Teatralny. Od 2020 r. nowym partnerem festiwalu jest Mazowiecki Instytut Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie” — czytamy na stronie festiwalu.

Zaznaczono, że Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania to obecnie najbardziej znaczące wydarzenie w dziedzinie sztuki opowiadania nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowej.

„Trzynaście dotychczasowych sezonów festiwalowych zgromadziło ok. 45 tys. widzów, udało nam się zaprezentować widowiska narracyjne z bardzo różnych tradycji, wszystkie o bardzo wysokim poziomie artystycznym i oryginalnej formie scenicznej” — napisano na stronie festiwalu.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Grupa Studnia O. — grupa artystów żywego słowa, edukatorzy i badacze tradycji oralnych.

Festiwal dofinansowano ze środków m.st. Warszawy oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

