Huczne świętowanie. Obchody urodzin Andrzeja Wajdy w Warszawie potrwają cały miesiąc Adrian Pieczka 07.03.2023 11:29 Andrzej Wajda, honorowy obywatel Warszawy, wybitny polski reżyser filmowy, współtwórca Szkoły Polskiej, autor przełomowych dzieł sztuki filmowej 6 marca obchodziłby 97. urodziny. Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy przygotowało specjalne wydarzenia z tej okazji. W każdy marcowy wtorek będą odbywać się prezentacje jego twórczości.

Program urodzin Andrzeja Wajdy (autor: CKF Warszawa)

Bohaterem całego tegorocznego urodzinowego cyklu „Rozmowy o patronie” będzie Andrzej Seweryn. Aktor znany nie tylko z ról u Wajdy, lecz także z odważnych kreacji we współczesnym kinie i teatrze. To filmy z jego udziałem będą pokazywane w cyklu w kolejnych tygodniach w każdy wtorek w Studiu U20.

W marcu ponownie zostanie pokazana wystawa „Werki. Wajda. Renata Pajchel”w Galerii Przystanek przy Parku Żeromskiego. Swoją kontynuację będą miały również cykle „Wystawa na ekranie” i „Filmowi ryzykanci”. Co sobotę będą odbywać się też warsztaty rodzinne z cyklu „Trampolina do kina”



Na platformie VOD Warszawa można obejrzeć filmy Andrzeja Wajdy – od marca do dotychczasowych tytułów doszły trzy kolejne: „Pierścionek z orłem w koronie”, „Wielki tydzień” i „Pan Tadeusz”. Poza tym dostępne są podcasty z ciekawymi gośćmi, którzy opowiadają o jego twórczości, artykuły i materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy chcieliby przeprowadzić lekcje oparte na jego filmach.

Pełny program wydarzeń znajduje się na: ckf.waw.pl/kalendarium.

