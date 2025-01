Kultowy musical „Metro” – będzie serial i film. J. Józefowicz w RDC zdradza szczegóły Cyryl Skiba 22.01.2025 13:49 Będzie serial o kulisach powstania „Metra” i film fabularny na podstawie kultowego musicalu – Janusz Józefowicz zdradził w Polskim Radiu RDC szczegóły tych projektów. Dyrektor Studio Buffo w rozmowie z Beatą Jewiarz wrócił również wspomnieniami do pracy nad „Metrem” i opowiadał, jak udało się przetrzeć szlaki dla sztuki musicalu w Polsce.

Beata Jewiarz i Janusz Józefowicz (autor: RDC)

Trwają zaawansowane prace nad ekranizacją kultowego musicalu „Metro” – o szczegółach projektu mówił w audycji „W rytmie kultury” Janusz Józefowicz.

Reżyser, aktor, dyrektor Studio Buffo był gościem audycji „W rytmie kultury”. „Metro”, którego reżyser był współautorem razem z Januszem Stokłosą, obchodzi właśnie swoje 34-lecie.

– Chcę zrobić serial o tym, jak to powstawało, bo uważam, że warto o tym opowiedzieć, a potem ekranizacja samego musicalu. Młodzi ludzie, którzy zagraliby w tym serialu, jednocześnie byliby w sposób naturalny przeszkoleni do tego, bo musieliby być i potem miałbym obsadę do realizacji fabularnej samego musicalu. Może w przyszłym roku już ruszymy – powiedział.

Józefowicz przyznał, że praca nad „Metrem” w latach 90. była niezwykle trudnym wyzwaniem, a twórcy przecierali szlaki dla gatunku, jakim jest musical w Polsce.

– Myślę, że nikt w historii polskiego teatru nigdy tak ciężko nie pracował, jak my wtedy. Miałem jednak świadomość, że tak musi być, bo inaczej nie przeskoczymy przepaści, która nas dzieliła od naszych rówieśników na West Endzie czy na Broadwayu, którzy mieli szkoły i tradycje, a my nie mieliśmy niczego. Dlatego tylko ciężką pracą mogliśmy wspiąć się na taki poziom, który dawał nam możliwość bycia profesjonalnym w tym gatunku – mówił.

Reżyser dodał, że szczęście sprzyja tym, którzy wiedzą czego chcą w życiu.

– Nigdy nie miałem nikogo, kto mówił mi, co mam robić. Nie miałem menadżera, jestem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Szczęście sprzyja ludziom, którzy wiedzą, czego chcą w życiu. To się sprawdza, bo w momencie, kiedy ja wiedziałem, czego chcę, to nagle się okazało, że los jakieś cudowne zdarzenia wokół mnie tworzył, które jakby sprzyjały realizacji tego celu, który sobie postawiłem, ale najpierw ten cel musimy sobie postawić – podkreślił.

Historia „Metra”

Uliczni grajkowie, śpiewacy i tancerze wystawiają na podziemnych peronach metra spektakl dla pasażerów. Jego twórcą i animatorem jest Jan, dla którego metro jest domem, a underground – sposobem na życie. Spektakl budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują propozycję pracy w komercyjnym teatrze.

To opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o młodzieńczych ideałach i władzy pieniądza, a przede wszystkim to historia romantycznej miłości.

Występ w musicalu „Metro” pomógł zaistnieć na polskiej scenie wielu popularnym dzisiaj artystom, takim jak m.in. Edyta Górniak, Katarzyna Groniec, Robert Janowski, Katarzyna Skrzynecka, Doda, Michał Milowicz, Barbara Melzer, Zofia Nowakowska, Natasza Urbańska, Monika Ambroziak, Grzegorz Kowalczyk, Jan Traczyk, Violetta Brzezińska, Ewelina Flinta, Marzena Rogalska.

Logo musicalu stworzył Andrzej Pągowski. Do lipca 2024 spektakl zagrano ponad 2600 razy, co jest ewenementem w skali kraju.

