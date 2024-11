Premiera singla Maryli Rodowicz w RDC. Królowa polskiej piosenki powraca z Dawidem Kwiatkowskim Cyryl Skiba 30.11.2024 14:11 Maryla Rodowicz łączy siły z Dawidem Kwiatkowskim. Już we wtorek 3 grudnia premiera nowego singla królowej polskiej piosenki na antenie Polskiego Radia RDC. Artystka zaprezentuje najnowszą interpretację wielkiego przeboju „Wielka Woda”.

Premiera singla Maryli Rodowicz w RDC. Królowa polskiej piosenki powraca z Dawidem Kwiatkowskim (autor: mat. promocyjne)

Maryla Rodowicz powraca z najnowszym singlem. Dzisiaj ujawniła, że przygotowała go razem z Dawidem Kwiatkowskim. Jutro ma być opublikowana okładka. A już we wtorek 3 grudnia, w samo południe, opublikowana zostanie najnowsza wersja przeboju z 1978 roku - „Wielka woda” do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Katarzyny Gärtner. Singiel to także zapowiedź albumu Maryli Rodowicz, pod tytułem „Niech żyje bal”, na którym znajdzie się 10 utworów a każdy nagrany z innym, młodym, polskim artystą. Znamy już „Sing-Sing” zarejestrowane z Mrozem oraz „Damą być” z Roxie Węgiel.

Zapraszamy na transmisję spotkania z artystką i jej gościem specjalnym. Zaczynamy we wtorek już o godzinie 11:30. Spotkanie z Marylą Rodowicz i Dawidem Kwiatkowskim, prosto z Muzycznego Studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie dla słuchaczy Polskiego Radia RDC poprowadzą nasi dziennikarze - Wioleta Wramba oraz Cyryl Skiba.

Maryla Rodowicz od lat króluje na polskiej scenie muzycznej. Profesjonalną karierę rozpoczęła w 1967 roku startem na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie oraz zrealizowaniem nagrań w Radiowym Studiu Piosenki Polskiego Radia.

Fonograficznie zadebiutowała w 1970 roku albumem studyjnym pt. "Żyj mój świecie". Od tamtej pory wydała ponad 20 polskojęzycznych płyt oraz po jednym albumie z repertuarem w języku angielskim, czeskim, niemieckim i rosyjskim.

Ze względu na swój dorobek - ma w repertuarze ok. 2 tys. piosenek - i wkład w rozwój krajowej popkultury często nazywana jest „królową polskiej piosenki”. Ma w repertuarze wiele przebojów, takich jak: „Ballada wagonowa”, „Małgośka”, „Futbol, futbol, futbol”, „Sing-Sing”, „Remedium”, „Niech żyje bal”, „Łatwopalni” czy „Pełnia”.

Rodowicz jest laureatką wielu nagród muzycznych i odznaczeń, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego i Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

