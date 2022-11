Gwiezdne skrzypce Wandy Wiłkomirskiej. Premiera słuchowiska w poniedziałek! Cyryl Skiba 18.11.2022 17:01 "Mała nocna muzyka. Gwiezdne skrzypce Wandy Wiłkomirskiej" - w poniedziałek trzecia bajka w ramach naszego cyklu „Gama i pasażerowie". To przygotowane przez Radio dla Ciebie muzyczne słuchowiska dla dzieci przedstawiające historie polskich kompozytorów, muzyków, śpiewaków i dyrygentów. Nasz cykl powstał we współpracy i na podstawie książek Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Skąd jest muzyka, większa niż człowiek, góra, a może nawet cały świat? Czy można ją zobaczyć, zamykając oczy? Te pytania stawia bajki autor Remigiusz Grzela. Odpowiada - Wanda Wiłkomirska zamykała oczy, kładąc smyczek na strunach skrzypiec, by przenieść siebie i słuchaczy do miejsca, które dla innych jest niedostępne. Do miejsca, z którego nie chciała wracać. Wanda Wiłkomirska to jedne z najważniejszych polskich skrzypiec w historii - umiejętnościami artystki zachwycał się cały świat!

Pomysłodawczynią książkowej serii "Gama i pasażerowie" jest Kalina Cyz, a adaptacji i reżyserii słuchowisk podjęły się Aleksandra Głogowska i Anna Skuratowicz.

Bajki nadajemy w poniedziałek i w piątek o godz. 16.20. Powtórki w sobotę i w niedzielę o 9.30.stwo

Jako czwarte słuchowisko, już w piątek, usłyszą Państwo bajkę „Najdzielniejszy z dziadków. Rzecz o tym, jak poznałem Krzysztofa Pendereckiego” autorstwa Kaliny Cyz.





Producentami słuchowisk Gama i pasażerowie są Polskie Radio RDC „Radio dla Ciebie" oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/player.

