Kwarantanna w Hi-Fi. Trio Nika, Dawid i Jakub Lubowicz w RDC! RDC 16.01.2023 07:49 W najbliższy czwartek 19 stycznia po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu Kwarantanna w Hi-Fi. Tym razem naszymi gośćmi będzie trio: Nika Lubowicz, Dawid Lubowicz i Jakub Lubowicz.

Nika Lubowicz na scenie występuje od wczesnego dzieciństwa, jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, m.in. Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Bielskiej Zadymce Jazzowej, Nagrody Głównej – „Złota Tarka” na Festiwalu Jazzu Tradycyjnego w Iławie, I Nagrody na Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w Zamościu, II Nagrody na Festiwalu Standardów Jazzowych w Siedlcach, III Nagrody na Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu, Nagrody Indywidualnej na „Krokus Jazz Festival” w Jeleniej Górze i wielu innych. Nika na co dzień współpracuje m.in. ze swoimi braćmi: Dawidem (skrzypkiem, współzałożycielem zespołu Atom String Quartet) oraz Jakubem (kierownikiem muzycznym Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie); ma także na swoim koncie współpracę z wieloma wybitnymi muzykami polskiej sceny jazzowej, m.in. z Andrzejem Jagodzińskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Wojciechem Karolakiem, Kazimierzem Jonkiszem, Piotrem Baronem, Marcinem Jahrem, Grzegorzem Nagórskim, a także z Sebastianem Karpielem-Bułecką i zespołem Atom String Quartet.

W 2015 roku znalazła się w gronie 80 laureatów - wybranych spośród ponad 800 osób - prestiżowego programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Dzięki temu 15 października 2015 roku wydała swoją debiutancką autorską płytę pt. „Nika’s Dream”, która uzyskała nominację do Nagrody Fryderyk 2016 w kategorii Jazzowy Debiut Fonograficzny Roku. W ankiecie Jazz Top 2015 magazynu Jazz Forum została uznana Nową Nadzieją polskiego jazzu.

W 2016 roku ukazał się jej drugi - rodzinny album: „Noc nad Betlejem” zawierający kolędy i pastorałki skomponowane przez jej Tatę - Stanisława Lubowicza.

W roku 2022 ukazał się kolejny album - nagrany w hołdzie dla jej ulubionej artystki Elli Fitzgerald - „Nika Sings Ella”. Znajdują się na nim najsłynniejsze standardy jazzowe w aranżacjach Wiesława Pieregorólki i Wojciecha Karolaka.

Nika swoje wszechstronne wykształcenie wykorzystuje również w pracy pedagogicznej – pracuje w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalno-Estradowym. Ponadto od 2014 roku współpracuje z orkiestrą Teatru Muzycznym ROMA w Warszawie jako wokalistka (musicale „Mama Mia”, „Piloci”, „Aida”, „Waitress”). Kolejnym polem jej działalności (od 2015 roku) jest program telewizji Polsat „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie podczas kilkunastu edycji miała możliwość pracy jako trener wokalny z niemal setką wokalistów, aktorów i celebrytów.

Nika swoich muzycznych fascynacji nie ogranicza do jednego gatunku; interesuje się każdym wartościowym rodzajem muzyki, co stara się przekładać na swój indywidualny język muzyczny, natomiast obydwa pola jej działalności (sceniczna i pedagogiczna) są dla niej niezwykle cenne i inspirujące.

Dawid Lubowicz – skrzypek, kompozytor, wszechstronnie wykształcony muzycznie zakopiańczyk. Absolwent klasy skrzypiec klasycznych prof. Konstantego A. Kulki na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) oraz skrzypiec jazzowych dr. Henryka Gembalskiego na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego. Laureat III nagrody oraz Nagrody Specjalnej Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach podczas I edycji Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta.

Współzałożyciel i członek licznych zespołów, wśród których wymienić można grupy charakteryzujące się tak odmienną stylistyką, jak alTango, Opium String Quartet, Atom String Quartet czy Bester Quartet, odnoszących sukcesy i szeroko rozpoznawalnych na polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej.

Jako kompozytor wzbogacił repertuar wielu zespołów muzycznych. Jest także współtwórcą cieszącego się ogromną popularnością musicalu Piloci, wystawionego kilkaset razy na scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Warstwa muzyczna spektaklu nie tylko doczekała się trwałej rejestracji, ale także uzyskała status kolejno złotej i platynowej płyty. Jego kompozycje wyróżnione zostały również m.in. IV nagrodą w międzynarodowym konkursie kompozytorskim Crossover Composition Award w Mannheim w Niemczech (za duet skrzypcowy Carpathian, który następnie został wydany nakładem wydawnictwa Peermusic).

Brał udział w realizacji kilkudziesięciu płyt, zarówno w roli gościnnej, jak i współtwórcy, czy też lidera. Znaczna część wydawnictw spotkała się z entuzjazmem publiczności i krytyków, czego wyrazem są liczne nominacje i nagrody w najbardziej prestiżowym konkursie polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki – nominacje za płyty Back To Melody (Opium String Quartet) oraz Nica’s Dream (Nika Lubowicz), a także statuetki za albumy Fade In oraz Places (Atom String Quartet), jak również Made in Poland oraz Supernova (Atom String Quartet wspólnie z NFM Orkiestrą Leopoldinum).

W 2018 roku utworzył autorski zespół Dawid Lubowicz Quartet, do którego największych sukcesów należy nagranie płyty Inside. Album otrzymał nominację w plebiscycie Fryderyki 2019 (w kategorii Album Roku Jazz), podobnie jak sam lider grupy (w kategorii Debiut Roku Jazz).

Od wielu lat współpracuje jako aranżer i kompozytor m.in. z Teatrem Muzycznym Roma i Teatrem Narodowym w Warszawie, Operą Nova w Bydgoszczy i Teatrem Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni. Regularnie koncertuje na ważniejszych scenach całego świata, występując ze znamienitymi artystami. Spośród wielu fascynujących przedsięwzięć muzycznych, najbardziej ceni sobie spotkania na scenie z takimi artystami jak Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Paolo Fresu, Mino Cinelu, Anna Maria Jopek, Olga Pasiecznik, Grażyna Auguścik, Jerzy Maksymiuk, Janusz Olejniczak czy Władysław Sendecki.

Od 2020 roku prowadzi klasę skrzypiec jazzowych na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jakub Lubowicz – absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (fortepian klasyczny) oraz Akademii Muzycznej w Katowicach (fortepian jazzowy); kierownik muzyczny Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego (specjalność: musical), a także jest nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych II st. im. F. Chopina.

Jego głównym spektrum działalności jest kompozycja, aranżacja oraz dyrygowanie musicalami. Współpracuje z Teatrami Muzycznymi w Gdyni, Łodzi oraz Poznaniu, Teatrem Narodowym oraz Teatrem Syrena w Warszawie, Operą i Filharmonią Podlaską, Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie. W Teatrze Muzycznym Roma jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem spektakli Waitress, Mamma Mia!, Aida, Ale musicale, Once, Pięć ostatnich lat, Alicja w krainie czarów, Niestety to nie Ty oraz czterech innych, do których stworzył również muzykę i aranżacje: Piloci, Przypadki Robinsona Crusoe, Księga dżungli, Adonis ma gościa i Proces – spektakl muzyczny. Najnowsza produkcja z autorską muzyką Jakuba to musical "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" wystawiany w Teatrze Syrena w Warszawie. Jest także dyrygentem i kierownikiem muzycznym musicalu "Pretty Woman" wystawianym w Teatrze muzycznym w Łodzi. Oprócz musicali i spektakli teatralnych skomponował wiele utworów instrumentalnych oraz piosenek. W 2018 roku był dyrygentem i autorem aranżacji muzycznych Gali Jubileuszowej 100-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Płyty, których jest producentem muzycznym osiągnęły status potrójnej platyny - Mamma Mia!, platyny - Piloci a za Przypadki Robinsona Crusoe był nominowany do nagrody Fryderyk 2020.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.