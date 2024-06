112 mln zł na granty kulturalne z KPO. Kto może starać się o dofinansowanie? RDC 05.06.2024 19:50 Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała w środę, że 30 czerwca startuje nabór z kolejnego strumienia środków z KPO. Na granty przeznaczone jest około 112 mln zł. Na stypendia zaś ponad 15 mln zł.

Kierownictwo resortu przedstawiło informacje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz spraw bieżących (autor: Paweł Supernak/PAP)

W środę z udziałem kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozdysponowania środków na kulturę z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wiceszefowa MKiDN Marta Cienkowska podkreśliła, że 30 czerwca rozpocznie się nabór z kolejnego strumienia środków z KPO.

– Jest to program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Zaczynamy nabór na tzw. projekty miękkie, bo zapewne państwo wiedzą, że to jest już drugi nabór, tym razem innych środków na zupełnie inne projekty. Będziemy ten nabór realizować w dwóch blokach. Pierwszy to będą granty, o które mogą aplikować instytucje kultury, organizacje pozarządowe, także mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Druga część środków to będą środki na stypendia dla artystów, osób mieszkających w Polsce, ale także dla obywateli UE, którzy będą chcieli realizować projekty artystyczne na terenie RP – powiedziała.

Na co granty z KPO?

Cienkowska wskazała, na co mogą zostać przeznaczone granty. – To mogą być festiwale, spektakle, koncerty, ale też projekty dokumentacyjne, archiwizacyjne, badania, konferencje, panele dyskusyjne, projekty edukacyjne, animacje – wymieniła.

Dodała, że stypendia będzie można „przeznaczać przede wszystkim na rozwój umiejętności artystycznych, cyfrowych i ekologicznych artystów, na szkolenia zawodowe, na spotkania ze specjalistami w dziedzinie sztuki, a także współpracę ze specjalistami z innych sektorów, w tym sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw”.

– Na granty przeznaczymy ok. 112 mln zł. Jednostkowy projekt może otrzymać dofinansowanie między 20 tys. a 100 tys. zł przy wkładzie własnym tylko 20 proc. To znaczy, że pokrywamy koszty projektu w wysokości 80 proc. Na stypendia mamy zamiar przeznaczyć do końca tego roku ponad 15 mln zł. Miesięczna kwota stypendium to jest 5 tys. zł brutto. Natomiast będzie można się o nie ubiegać w blokach 3–6 miesięcy – zwróciła uwagę wiceminister kultury.

Pierwszy i drugi nabór na tzw. projekty miękkie

Szefowa resortu Hanna Wróblewska wyszczególniła sześć segmentów, w których będą rozpatrywane tzw. projekty miękkie. To kultura ludowa, sztuki wizualne, sztuki performatywne, teatry, taniec i muzealnictwo. Zgodnie z tymi kompetencjami zostaną stworzone niezależne komitety selekcyjne, które będą oceniać te wnioski pod kątem merytorycznym, formalnym i horyzontalnym. Co ważne, w tej procedurze aplikacyjnej grantowej jeden podmiot może złożyć cztery osobne projekty.

– To jest pierwszy nabór, na projekty, które mają być zrealizowane do końca tego roku. Koszty kwalifikowalne, mówiąc prostym językiem, te, które możemy rozliczyć, to są koszty, które instytucje mogą zbierać już od 1 czerwca, od momentu ogłoszenia naboru. To muszą być projekty, które zostaną zakończone do końca tego roku. Będziemy je rozliczać na początku stycznia. Jednostką wspierającą jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) – podkreśliła Cienkowska.

– Informacje o naborach będą publikowane na stronach ministerstwa i NIMiT. Uruchomiona zostanie również specjalna infolinia dla beneficjentów – dodała.

Wiceminister przekazała też, że nabór potrwa tylko dwa tygodnie. – Dlatego tak ważne jest, żebyście państwo przygotowywali się już do napisania projektów – zaznaczyła. Pierwszy nabór wniosków zaczyna się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca.

Marta Cienkowska zaznaczyła także, że drugi nabór powinien zostać ogłoszony pod koniec tego roku, na projekty i stypendia realizowane w roku następnym. – Alokacja środków będzie dwukrotnie większa – dodała. – To jest bardzo ważny moment dla artystów, instytucji i wszystkich organizacji pozarządowych, które chcą realizować projekty, festiwale i inne projekty miękkie. Zachęcamy do składania wniosków. Dla nas jest bardzo ważne, aby te środki wykorzystać – podkreśliła.

Nabór na inne projekty

Wiceminister kultury przypomniała również, że jest już otwarty konkurs i nabór na projekty infrastrukturalne, termomodernizacyjne.

– Mamy 300 mln zł na termomodernizację bibliotek oraz domów kultury. Czekamy na wnioski o dofinasowanie. W związku z tym, że to jest nabór ciągły, te wnioski można składać na bieżąco – zaznaczyła Cienkowska. Poinformowała, że to są projekty do 5 mln zł. I że to jest „finansowanie stuprocentowe wniosku, projektu”.

Zachęciła do zapoznania się z zasadami ubiegania się o granty infrastrukturalne w ramach KPO i do złożenia wniosków. – Zachęcamy zarówno nasze biblioteki, jak i domy kultury o sięgnięcie po środki z Krajowego Planu Odbudowy – dodała Cienkowska.

Poinformowała, że od 3 czerwca można też składać wnioski do programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko). Tu wymieniła dwa obszary, które MKiDN wspiera: pierwszy to rozwój infrastruktury kultury, a drugi to ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

– Mamy 800 mln złotych do wydania na projekty rewitalizacyjne, wzmacniające instytucje kultury. Wnioski składamy do 30 września. To jest finansowanie projektów do 50 mln złotych. Następny nabór planowany będzie w 2025 roku – powiedziała.

Zaznaczyła, że program FEnIKS to procedura tzw. niekonkurencyjna. W tej procedurze udało się już wybrać pierwszy projekt do dofinansowania, jego wysokość wynosi ponad 36 mln złotych.

– Jest to projekt Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – dodała Cienkowska.

