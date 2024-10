Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna bohaterami Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej Adrian Pieczka 22.10.2024 16:54 Jubileuszowy Koncert Noworoczny w Filharmonii Narodowej z wyjątkowymi bohaterami. Będą nimi Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna. To już 20. taki koncert Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.

Filharmonia Narodowa w Warszawie (autor: mat. Filharmonii Narodowej)

Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna bohaterami jubileuszowego Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej. Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury po raz 20. zaprasza na wyjątkowe wydarzenie artystyczne.

- Połączyła ich pasja do sztuki, połączyła ich miłość do opery, miłość do teatru, miłość do muzyki, a przede wszystkim połączyła ich wzajemna miłość do siebie, bo naszymi gośćmi będzie utalentowana polska sopranistka Aleksandra Kurzak, chyba najlepszy głos tenorowy świata obecnie, Roberto Alagna - jej małżonek - mówi dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury Iwona Wujastyk.



Jak mówi sopranistka Aleksandra Kurzak, to będą absolutne fajerwerki i wielka konkurencja dla innych wydarzeń w sylwestra.

- Te sztuczne ognie będą jeszcze wybrzmiewały 1 stycznia na niesamowitym koncercie, absolutnie wyjątkowym, bo bardzo, bardzo zróżnicowanym. Program od opery, przez musical, przez muzykę filmową, przez operetkę. Melomani z Warszawy i z Mazowsza i z całej Polski, bo jestem pewna, że przyjadą z różnych zakątków na ten koncert, będą absolutnie usatysfakcjonowani - wyjaśnia.



Koncerty sylwestrowe Mazowieckiego Teatru Muzycznego zawsze cieszą się ogromną popularnością za sprawą wyjątkowych artystów.

- W zeszłym roku mogliśmy usłyszeć Joachim Horsley Trio - przypomina kierownik artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego Jakub Milewski. - To wspaniali artyści, którzy przylecieli do nas aż z Ameryki, to artyści mieszający muzykę klasyczną z Caribbean style, czyli zawsze nucę ten kawałek, jak znamy utwór w "Grocie Króla Góry", to oni go przerabiają, ta-da-da-ta-ti-ta-ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Zrobiła się zupełnie inna, wręcz bym powiedział, prawdziwa noworoczna atmosfera w tamtym roku, właśnie podczas koncertu 1 stycznia - mówi.



Bilety na koncert sylwestrowy do kupienia na stronie internetowej Mazowieckiego Teatru Muzycznego.

Czytaj też: Wybrano nową dyrektorkę Zachęty. Kim jest Agnieszka Pindera?