Już dziś rusza Jazz Jamboree! Audycja specjalna w Polskim Radiu RDC Cyryl Skiba 25.10.2024 13:19 To będzie solidna dawka muzyki — dziś rusza Jazz Jamboree pod patronatem Polskiego Radia RDC. Jest to jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Europie. Na miejscu będzie studio festiwalowe Polskiego Radia RDC prowadzone przez Cyryla Skibę. Zapraszamy do słuchania audycji specjalnej audycji od godziny 18:00.

Jazz Jamboree (autor: Aleksey Kaznadey/Jazz Jamboree FB)

Poszerzenie horyzontów, kosmiczne połączenia i muzyka korzeni. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Jazz Jamboree. To 66. edycja tej kultowej imprezy, w tym roku pod patronatem Polskiego Radia RDC.

W programie jak zawsze eksperymentalne spojrzenie na muzykę, ale i klasycy gatunku a wszystko to w stołecznym klubie Stodoła.

Na miejscu będzie nasze studio festiwalowe prowadzone przez Cyryla Skibę. Zapraszamy do słuchania audycji specjalnej audycji od godziny 18:00.

Od 19:00 natomiast transmisja koncertu otwierającego festiwal. Jazz, groove, ambient i elektronika, czyli Joanna Duda Trio.

— Bardzo jestem podekscytowana. W ogóle, jakby, Jazz Jamboree sam w sobie jest dla mnie legendarny. Jest to po prostu coś, co mi towarzyszy od dzieciństwa — powiedziała Duda.

Jazz Jamboree — kto wystąpi?

W piątek pojawi się na scenie także jedna z najbardziej innowacyjnych pianistek na nowojorskiej scenie jazzowej — Kris Davis.

Finał dnia to występ amerykańskiego trębacza, multiinstrumentalisty i dwukrotnego zdobywcy prestiżowej nagrody Edisona o intrygująco brzmiącym nazwisku – Chief Xian aTunde Adjuah. Artysta urodzony jako Christian Scott przyjął je, aby podkreślić afrykańskie pochodzenie swoich przodków.

Organizator wydarzenia, Mariusz Adamiak podkreślał w Polskim Radiu RDC, że jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalowych będzie sobotni koncert Sun Ra Arkestra.

— Kilkanaście osób na scenie i przede wszystkim to jest wielka zabawa. Początki tego zespołu to lata chyba 50. Jeszcze wcześniej, kiedy żył Sun Ra, to tam było dużo takiej muzyki bardziej awangardowej, chociaż to zawsze była muzyka kosmiczna, jak Sun Ra mówił, afrykańska. I teraz zostało z tego w sumie dużo zabawy. Oni wszyscy są poobierani na kolorowo. Wielki spektakl — mówił Adamiak.

Ważny będzie także inny sobotni koncert — hołd dla zmarłego dwa lata temu saksofonisty Pharoah Sandersa.

— To jest taki projekt, który wymyśliło środowisko londyńskie. Starsi panowie, którzy grali kiedyś z Sandersem, połączyli się z młodymi, bo to się zbiegło z reedycją słynnej płyty Sandersa i to ona zrobiła olbrzymią furorę wśród młodych londyńskich muzyków — mówił.

W sobotę jeszcze kwintet skrzypka Tomasza Chyły, do którego dołączy saksofonista Kebbi Williams.

Ostatni dzień festiwalu to włoskie trio Raffaele Matta, kwartet Eivinda Aarseta, innowatora współczesnej gitary oraz muzycy King Crimson, supertrio działające pod szyldem TU-NER.

66. Jazz Jamboree w klubie Stodoła, 25, 26, 27 października pod patronatem Polskiego Radia RDC.

