Dziś dzień z Teatrem Syrena w Radiu dla Ciebie. Premiera „Wypióra” i rozmowy z twórcami RDC 02.02.2024 07:16 Co przeszkadza w miłości i związku pary 30-latków mieszkających w modnej okolicy pl. Zbawiciela? O tym opowiada najnowszy spektakl Teatru Syrena, który swoją premierę będzie miał już jutro. Dziś jednak zapraszamy na dzień specjalny w Radiu dla Ciebie. Prosto z teatru nadawał będzie Robert Łuchniak.

Premiera „Wypióra” w Teatrze Syrena. W piątek dzień specjalny w RDC! (autor: Mat. prasowe)

Premiera „Wypióra” w Teatrze Syrena już 3 lutego. Najnowszy spektakl Syreny opowiada o tym, co przeszkadza w miłości i związku pary 30-latków mieszkających w modnej okolicy pl. Zbawiciela. Tę historię napędza niezwykła postać: narodowy wieszcz i najważniejszy twórca epoki romantyzmu Adam Mickiewicz przemieniony w... wampira.

Dzień specjalny w RDC

Dziś, na dzień przed premierą, na antenie Radia dla Ciebie dzień z Teatrem Syrena. Rozmowy ze studia w teatrze prowadzi Robert Łuchniak.

Jego goście:

10.05 - Jacek Jabrzyk

11.05 Jacek Mikołajczyk (dyrektor artystyczny Syreny,

13.05 - aktorzy Natalia Kujawa i Marek Grabiniok



15.35 - aktor Przemysław Glapiński

16.35 - pisarz Grzegorz Uzdański

Radio dla Ciebie jest patronem medialnym spektaklu.

Jak współczesna historia łączy się z wierszem klasycznym?

Teatr Syrena przenosi na scenę napisaną w większości trzynastozgłoskowcem powieść Grzegorza Uzdańskiego „Wypiór”, nominowaną w 2021 r. do Paszportów „Polityki”. Za jej adaptację i reżyserię odpowiada Jacek Jabrzyk, na co dzień dyrektor artystyczny Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

- Chcemy spojrzeć na romantyzm z przymrużeniem oka. Grzegorz Uzdański pokazuje, że wiersz, w dodatku wiersz klasyczny, jest formą, za pomocą której można opowiadać współczesne historie w bardzo atrakcyjny w sposób - mówi Jacek Jabrzyk. - Ten tekst jest dość nietypową lekcją romantyzmu. Pokazuje bardzo „ludzkiego” Mickiewicza. Możemy spojrzeć na jego przyziemne, momentami fascynujące, a momentami szokujące oblicze - dodaje.

Marta i Łukasz mieszkają w cichym mieszkanku przy pl. Zbawiciela. Wuj Marty użyczył im tego lokum wraz z kłopotliwym współlokatorem. W szafie, pomiędzy ubraniami, za dnia śpi przemieniony w wampira Mickiewicz. Wybudza się nocami i wyrusza na ulice Warszawy w poszukiwaniu krwi. Może ją wykraść ze śmietnika szpitala Banacha albo zapolować na swoje ofiary, nocnych spacerowiczów i biegaczy, na Polu Mokotowskim. Tak rozpoczyna się fabuła „Wypióra”.

Spektakl jest pełen absurdalnego humoru i czerpie zarówno z konwencji komedii, jak i horroru. Parę głównych bohaterów grają Natalia Kujawa i Marek Grabiniok, a w narodowego wieszcza wciela się Przemysław Glapiński. Na scenie towarzyszą im Agnieszka Rose i Jacek Pluta, którzy odgrywają po kilka ról. Kujawa i Glapiński to aktualni laureaci Teatralnych Nagród Muzycznych im. J. Kiepury w kategorii „Najlepsza wokalistka musicalowa” oraz „Najlepszy wokalista musicalowy”.

„Wypiór” pełen jest piosenek skomponowanych przez Mariusza Obijalskiego, autora muzyki m.in. do musicalu Syreny „Kapitan Żbik i żółty saturator”. Ich stylistyka jest bardzo różnorodna – od rapowanych numerów, przez nawiązania

do ludowych melodii, aż do musicalowych songów.

„Wypiór” będzie grany w przestrzeni Bistro Syrena, gdzie wcześniej pokazywana była m.in. podziemna rewia „Nogi Syreny”. Bilet na spektakl można kupować za pośrednictwem strony bilety.teatrsyrena.pl.

Obsada i twórcy

Przemysław Glapiński – Wypiór, czyli Adam Mickiewicz pod postacią wampira

Natalia Kujawa – Marta

Marek Grabiniok – Łukasz

Agnieszka Rose – Syrenka, Pielęgniarka, Zofia Szymanowska, prof. Klicka, Matka i in.

Jacek Pluta – Detektyw, Stróż, Dyrektor muzeum, Kot Eks i in.

Jacek Jabrzyk – adaptacja i reżyseria

Mariusz Obijalski – muzyka

Tomasz Filipczak – kierownictwo muzyczne

Szymon Dobosik – choreografia

Anna Maria Karczmarska – scenografia i kostiumy

Artur Wytrykus – reżyseria światła

Jan Domicz – projekcje

Jakub Niedźwiedź – dźwięk

Daria Skrzypkowska – charakteryzacja

Marek Grabiniok – asystent reżysera

Zuzanna Miladinović - kierownictwo produkcji

Marta Skoczek – inspicjentka

Katarzyna Kulik – suflerka

Dawid Ryski – logo i plakat spektaklu

Prawa autorskie do książki Grzegorza Uzdańskiego „Wypiór” reprezentuje Wydawnictwo Filtry.

