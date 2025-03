P. Żurawski o roli w serialu „Czarne stokrotki”: Mojemu bohaterowi los rozdał złe karty Cyryl Skiba 02.03.2025 17:02 Mój bohater jest gościem, który próbuje - wbrew kartom, jakie dostał - ułożyć sobie życie - mówił w Polskim Radiu RDC Piotr Żurawski o serialu „Czarne stokrotki”. Aktor wraz z reżyserem Mariuszem Palejem byli gośćmi Beaty Jewiarz w audycji „W rytmie kultury”. Opowiadali o nowym polskim serialu kryminalnym z elementami science-fiction.

RDC

Homoseksualista i Rom w zapomnianym przez świat Wałbrzychu. „Czarne stokrotki” to nowy polski serial kryminalny z elementami science-fiction w reżyserii Mariusza Paleja.

Aktor Piotr Żurawski podkreślał na naszej antenie, że twórcom zależało na opowiedzeniu o gorzkiej rzeczywistości. Jak podkreślał, jego bohater Luka Kaliski swoimi sposobami musi sobie radzić w mało przyjaznym świecie.

- Jest gościem, który po prostu próbuje, wbrew wszelkim okolicznościom, wbrew kartom, jakie dało mu życie, ułożyć sobie to życie, ale niestety nie bardzo mu to wychodzi. Dość powiedzieć, że jest i Romem, i homoseksualistą, mieszka w Wałbrzychu. Próbuje niejako wydostać się z tej romskiej tożsamości i ułożyć życie z bohaterem, którego kreuje Dawid Ogrodnik, no ale... No nie jest to łatwo - tłumaczył.



Reżyser Mariusz Palej podkreślał, że wątek LGBT oraz pochodzenia romskiego jest tylko pretekstem do opowiedzenia o trudnej pozycji, w której może się znaleźć każdy z nas.

- Wybory, przed którym może stanąć każdy z nas. To znaczy, że na przykład twoja rodzina nie akceptuje twojego partnera, twojej partnerki. Czy też decyzja, czy będziesz mieć tą miłość, czy będziesz mieć tą rodzinę, a dlaczego masz zrezygnować z czegoś, dlaczego nie można mieć jednego i drugiego. Co jest ważniejsze, czy możemy zrezygnować z rodziny, z bliskości, tego kim jesteśmy, tego skąd jesteśmy, po to, żeby iść dalej, a czy jednocześnie ma to prawo nas hamować, by nie móc odbyć tej życiowej podróży i iść dalej - wskazał.





Serial można oglądać na platformie Canal+.

Czytaj też: Ilona Łepkowska w RDC: Z każdego serialu odchodziłam prędzej czy później