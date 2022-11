Co gra w duszy Jerzemu Maksymiukowi? Słuchowisko dla dzieci już w piątek

„Niespodziewana przemiana Marszałka Bimbusa. Co gra w duszy Jerzemu Maksymiukowi” już w piątek na naszej antenie. To drugie słuchowisko w ramach naszego nowego cyklu „Gama i pasażerowie". Powstał on we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym - to historie polskich kompozytorów, muzyków, śpiewaków i dyrygentów.