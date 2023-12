Rusza akcja kolędników misyjnych. Zbierają pieniądze dla rówieśników w Kolumbii RDC 26.12.2023 13:31 W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia rusza akcja Kolędników Misyjnych. W tym roku dzieci będą zbierać fundusze na pomoc swoim rówieśnikom w Kolumbii. W wielu parafiach kolędowanie potrwa do 6 stycznia. Akcji ma charakter ewangelizacyjny i uczy wiele środowisk współpracy - powiedział PAP dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Maciej Będziński.

Akcja Kolędników Misyjnych organizowana jest w Polsce od ponad 30 lat. W kraju działa kilkaset grup kolędników misyjnych składających się zarówno z dzieci komunijnych, jak grup ministranckich, scholii parafialnych, bielanek oraz dzieci formujących się w ramach Papieskiego Działa Misyjnego Dzieci. "Najwięcej grup jest na Podkarpaciu, Małopolsce i na Śląska" - powiedział ks. Będziński. Zaznaczył, że "akcji ma charakter ewangelizacyjny". "Dzieci idąc z domu do domu odgrywają scenkę narodzenie Jezusa w Betlejem przynoszą ze sobą przesłanie Dobrej Nowiny, że Bóg przyjął ludzką naturę, że przyszedł nas Zbawić" - powiedział.

Do kolędowania najmłodsi przygotowują się przez cały Adwent poznając kraj i kulturę ludu, na rzecz którego będą kolędować. Uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych odbywa się zawsze 26 grudnia, a większość grup zakończy kolędowanie 6 stycznia w święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. "W tym czasie idą oni z przesłaniem Ewangelii do prywatnych domów, szkół, Zakłady Opieki Leczniczej, Domów Pomocy Społecznej czy urzędów miejskich" - wskazał ks. Będziński.

Powiedział, że "akcji nie tylko kształtuje dzieci i młodzież poszerzając ich wiedzę i świadomość bycia częścią Kościoła powszechnego, ale również ma wpływ na ich rodziców, a nawet całą wspólnotę parafialną". "W Polsce są nawet takie miejsca, gdzie w parafii rokrocznie kolęduje 10-15 grup. W związku z tym praktycznie wszyscy członkowie parafii są przez nich odwiedzani. To uwrażliwia ludzi na potrzeby dzieci w innych krajach" - powiedział dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Dodał, że "przygotowanie akcji uczy także wielu środowisk współpracy". "Na kolędowanie w parafii potrzebna jest nie tylko zgoda proboszcza, ale również zaangażowanie rodziców, katechetów a niekiedy i szkoły, na terenie której dzieci spotykają się i przygotowują do akcji" - powiedział ks. Będziński. Są również i takie miejsca w Polsce, gdzie najmłodsi przygotowują się w Miejskim Ośrodku Kultury, co wymaga współpracy z władzami samorządowymi - dodał.

Zbiórka na dzieci w Kolumbii

W tym roku dzieci będą zbierać fundusze na pomoc swoim rówieśnikom w Kolumbii. Według danych UNICEF z 2020 roku, ponad 2 mln dzieci w Kolumbii "nie ma dostępu do wody pitnej, co stanowi ok. 3 proc. całej populacji. Prawie 5 milionów osób (3 osoby na 10) nie ma w domu łazienki ani toalety" - wskazuje UNICEF.

PDM w Polsce zwracają uwagę, że "wiele dzieci osieroconych w wojnach gangów żyje na ulicy". "Młodzież pomiędzy 13. a 17. rokiem życia wcielana jest do bojówek i innych grup zbrojnych a ich rodzinom obiecywana jest w zamian za to ochrona i zapłata. W latach 1999–2013 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Kolumbijski Instytut Pomocy Rodzinie) pomógł 5417 dzieciom i młodzieży, które udało się wydostać z nielegalnych grup wojskowych, z czego jedna trzecia to były dziewczynki" - przekazały PDM w Polsce.

W 2022 roku wraz z innymi ofiarami dzieci z PDMD w Polsce udało się zebrać 2 mln 486 tys. 601,28 zł. Środki te za pośrednictwem Dykasterii ds. Ewangelizacji dotarły do 9 państw - Etiopii, Malawi, Nigerii, Rwandy, Tanzanii, Peru, Indii, Libanu, Papui-Nowej Gwinei i pomogły w realizacji 79 różnych projektów proedukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci do 14. roku życia.

"Nasze projekty zawsze mają charakter ewangelizacyjny" - podkreślił ks. Będziński. Zaznaczył, że dotyczą one nie tylko dzieci katolickich, ale obejmują wszystkie. "Nie pomagamy tylko dzieciom ochrzczonym wyrwać się z ulicy czy karteli narkotykowych. Edukacji czy jedzenia nie oferujemy tylko katolikom, ale wszystkim, nawet niewierzącym, jeśli mieszkają na danym obszarze" - powiedział duchowny.

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w Austrii i w Niemczech, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce pierwsze grupy takich kolędników pojawiły się w 1993 r. Obecnie działają w 41 diecezjach w całej Polsce i jest ich około 40 tys. Z roku na rok wzrasta liczba kolędujących i zebranych pieniędzy.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest jedną z czterech inicjatyw należących do Papieskich Dzieł Misyjnych (obok Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiej Unii Misyjnej). Powstało we Francji w 1943 r. Obecnie istnieje w ponad 120 krajach świata i od 173 lat wspiera małych mieszkańców krajów misyjnych. W Polsce po raz pierwszy Kolędnicy Misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych.