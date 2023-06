Napad w Kobyłce. Śledztwo ws. właściciela sklepu umorzone. Prokuratura: działał w obronie koniecznej RDC 16.06.2023 07:08 Prokuratura Rejonowa w Wołominie umorzyła śledztwo w sprawie właściciela sklepu w Kobyłce, który ugodził nożem napastnika. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał w ramach obrony koniecznej - poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

Do napadu na sklep w Kobyłce doszło w nocy 8 stycznia. Prokurator Katarzyna Skrzeczkowska poinformowała wówczas, że do sklepu weszło dwóch napastników w kominiarkach. - Jeden z nich miał broń palną. Drugi metalową rurkę. W środku zastali pracownicę sklepu. Jeden z mężczyzn próbował ukraść pieniądze. Wtedy wyszedł właściciel sklepu. Doszło do szamotaniny i właściciel ugodził jednego z napastników nożem, po czym napastnicy uciekli - informowała prok. Skrzeczkowska.

Tego samego dnia jednego z napastników znaleziono martwego w okolicach dworca PKP, drugiego policjanci zatrzymali 9 stycznia. Zatrzymany to 22-letni obywatel Polski.

Obrona konieczna

W piątek prok. Skrzeczkowska przekazała, że prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie właściciela sklepu w Kobyłce, który ugodził nożem napastnika. Jak wyjaśniła, ustalono, że właściciel sklepu działał "w ramach kontratypu obrony koniecznej".

- Prawo nie może ustępować przed bezprawiem, a zaatakowany ma prawo odpierać zamach kosztem dobra napastnika - stwierdziła.

Zaznaczyła, że zachowanie napastników: Tomasza C. oraz Łukasza P. "stanowiło bezpośredni i bezprawny zamach na własność, posiadanie, a przede wszystkim życie i zdrowie pracownicy i właściciela sklepu. Podkreśliła, że właściciel sklepu na początku zdarzenia miał puste ręce, a dwóch młodych napastników miało przy sobie niebezpieczne narzędzia".

- Działania te nie przyniosły skutku, gdyż Tomasz C. pomimo kilkukrotnego uderzenia pięścią w twarz w dalszym ciągu był w stanie szarpać się, nadto w tym samym czasie do bezpośredniej konfrontacji dołączył Łukasz P., który posiadaną repliką pistoletu próbował uderzyć oraz mierzył do właściciela sklepu - przekazała Skrzeczkowska.

Zaznaczyła, że eskalacja ta w sposób oczywisty wzmogła w nim poczucie zagrożenia. Wówczas instynktownie chwycił za leżący w pobliżu nóż. - Była to nagła reakcja obronna w sytuacji zagrożenia życia - dodała.

Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne.

Napad z bronią w ręku

Śledczy ustalili, że Tomasz P. i Łukasz C. w dniu zdarzenia zażywali narkotyki w postaci mefedronu i amfetaminy oraz pili alkohol. W pewnym momencie podjęli decyzję o wspólnym dokonaniu przestępstwa.

Po dotarciu do sklepu Żabka około godziny 23.30 i ubraniu się w kominiarki, mężczyźni weszli sklepu, w którym była pracownica. Łukasz P. zagroził kobiecie trzymaną w ręce repliką pistoletu, natomiast Tomasz C. mając w ręku metalową rurkę wszedł za kasę i próbował otworzyć kasetkę z pieniędzmi. Nie udało mu się to, ponieważ nie znał kodu.

W tym czasie na zapleczu sklepu był jego właściciel, który wychodząc z zaplecza przez uchylone drzwi zauważył jednego z napastników stojącego w kominiarce z bronią w ręku. Potem zobaczył stojącego za kasą Tomasza C., trzymającego jedną rękę za plecami.

- Bojąc się, że on również posiada broń, podjął działania obronne i uderzył Tomasza C. kilkukrotnie pięścią w twarz, a następnie mężczyźni zaczęli się szarpać. W tym czasie Łukasz P. podbiegł do lady od strony przeznaczonej dla klientów i nad kasą przystawiał właścicielowi sklepu broń do głowy. Wtedy ze sklepu uciekła pracownica - przekazała prokuratura.

Podczas szarpaniny właściciel sklepu chwycił leżący nieopodal nóż, którym pracownicy sklepu otwierają przesyłki i ugodził Tomasza C. Następnie napastnicy wybiegli przez główne drzwi sklepu i pobiegli w kierunku przejazdu kolejowego w Kobyłce. W tym samym czasie właściciel sklepu zadzwonił pod numer alarmowy 112.

W odległości około 300 metrów od sklepu Tomasz C. upadł, po czym zmarł.

- W innym postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie drugi ze sprawców napadu usłyszał zarzuty m.in. usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jest tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia został przesłany do sądu pod koniec marca 2023 r. - przekazała prok. Skrzeczkowska.

