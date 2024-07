P. Graban o szansach polskich siatkarek na medal: Są w stanie to zrobić Przemysław Paczkowski 31.07.2024 09:41 Polskie siatkarki w drugim meczu turnieju olimpijskiego zmierzą się z reprezentacją Kenii. – Trudno wyobrazić sobie inny wynik niż zwycięstwo Biało–Czerwonych – ocenił w „Magazynie Sportowym” RDC trener Projektu Warszawa Piotr Graban. Jego zdaniem Polki mają nawet szanse na zdobycie medalu Igrzysk.

Piotr Graban (autor: RDC)

Dziś polskie siatkarki zmierzą się z Kenią w drugim meczu turnieju olimpijskiego. W pierwszym spotkaniu Polki po zaciętym meczu pokonały Japonię 3:1. Zdaniem trenera Projektu Warszawa Piotra Grabana kluczem do wygrania pojedynku z Kenijkami będzie nastawienie polskich zawodniczek.

– Tu jest najważniejsza koncentracja. Luz, swoboda, koncentracja. Jeśli bym był trenerem, to bym dał trochę czasu boiskowego tym, które grały mniej, po to żeby poczuły tę atmosferę Igrzysk i były gotowe – powiedział na antenie Polskiego Radia RDC.

Jak ocenił mecz z Japonią był trudny, jednak nasze reprezentantki potwierdziły wielkie, medalowe aspiracje.

– Myślę, że są realne szanse na tę czwórkę i tego bym im życzył. A wygranie brązowego medalu, no to był olbrzymi sukces. Wiem, że one są w stanie to zrobić – dodał.

Mecz Polski z Kenią rozpocznie się o godzinie 21:00. A my zapraszamy Państwa już o 16:30 na naszą specjalną audycję Igrzyska z RDC, podczas której eksperci przedstawią przedmeczową analizę.

