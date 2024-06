Dzień Dziecka u najmłodszych i słuchowisko „Awantura o Basię” Adrian Pieczka 01.06.2024 12:19 Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka. Z tej okazji zapytaliśmy dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 45 w Warszawie m.in. o to jak chciałyby go spędzić. Sprawdziliśmy także, jak spędzają dzień warszawiacy. Wszystkie dzieci i nie tylko zapraszamy na Wieczór Literacki, w którym wyemitujemy słuchowisko „Awantura o Basię” wg. powieści Kornela Makuszyńskiego.

Dzień Dziecka u najmłodszych i słuchowisko „Awantura o Basię” (autor: RDC)

Pójść na lody, do kina a może z koszykiem jak czerwony kapturek po owoce? Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka. Nasz reporter Adrian Pieczka zapytał przedszkolaki z placówki integracyjnej nr 45 w Warszawie o ich wymarzony dzień dziecka.

Zapytaliśmy też, kim jest być lepiej, dorosłym a może dzieckiem.

Spacery, lody, sport na świeżym powietrzu - to tylko niektóre z aktywności, które zaplanowali rodzice dla swoich pociech o czym przekonał się dziś nasz reporter Mikołaj Cichocki.

Słuchowisko dla dzieci w RDC

W dzisiejszym Wieczorze Literackim usłyszymy słuchowisko „Awantura o Basię” wg. powieści Kornela Makuszyńskiego.

Tytułowa bohaterka, po tragicznej śmierci matki dostaje się pod opiekę przypadkowych ludzi. Wkrótce wyrusza sama w podróż pociągiem, mając na szyi kartkę z nazwiskiem osoby, do której ma się udać. Basia w wyniku pomyłki, zamiast do przyjaciółki swej matki, Stanisławy Olszańskiej, trafia do domu pisarza Stanisława Olszowskiego...

Twórczość Kornela Makuszyńskiego przypomni prof. Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po emisji słuchowiska gościem w "Wieczorze Literackim" będzie aktorka, piosenkarka i prezenterka Barbara Kurdej-Szatan, która opowie o swoim dzieciństwie, rodzinie, obecnych projektach i planach artystycznych. Zapraszamy po godzinie 20:00.

Jutro Radio dla Ciebie będzie obchodzić Dzień Dziecka w warszawskim ZOO. Zapraszamy na dzień specjalny na naszej antenie już od godziny 9:00.

