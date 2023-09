Co piąte dziecko na Mazowszu ma nadwagę. „Z wiekiem przestają uprawiać sport” Adrian Pieczka 25.09.2023 19:16 Co piąte dziecko na Mazowszu ma nadwagę. Jak wskazują badania przeprowadzone przez naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wraz z wiekiem spada u nich aktywność fizyczna. Część dzieci na Mazowszu nie odżywia się też optymalnie - informuje Filip Raciborski z WUM.

Co piąte dziecko na Mazowszu ma nadwagę. „Z wiekiem przestają uprawiać sport” (autor: pixabay)

20 procent dzieci na Mazowszu ma nadwagę. To nie tylko problem estetyczny. W młodym wieku może powodować w przyszłości większe ryzyko występowania chorób układu krążenia, cukrzycy czy schorzeń stawów.

- Część dzieci na Mazowszu nie odżywia się optymalnie - informuje Filip Raciborski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Poniżej trzech posiłków około 20 procent dzieci z województwa mazowieckiego spożywa. To nie jest optymalne. Zalecenia mówią o czterech do pięciu posiłków dziennie, jako taki zdrowy zwyczaj. Co więcej, okazało się, że duża część dzieci nie spożywa wcale śniadań albo spożywa je co któryś dzień - tłumaczy.



- Złe odżywianie powoduje u dzieci rozdrażnienie, znużenie czy problemy z otyłością - dodaje Raciborski. - Około 20 procent dzieci ma nadwagę lub otyłość. To jest zgodne mniej więcej z wynikami badań np. Najwyższej Izby Kontroli. Oczywiście u dzieci określenie, u których jest nadwaga i otyłość, jest problematyczne z uwagi na to, według czego porównujemy. My użyliśmy np. wskaźników czy wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia - wyjaśnia.





- Dzieci wraz z wiekiem przestają uprawiać sport - dodaje Raciborski. - Ponad 50 procent dziewcząt w szkołach ponadpodstawowych ma aktywność fizyczną tygodniową na poziomie trzech godzin lub mniej. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia mówią o minimum 60 minutach dziennie, czyli 7 godzinach tygodniowo - mówi.



Zalecenia żywieniowe dla dzieci, ale także dla dorosłych znajdziemy na stronie narodowego centrum edukacji żywieniowej.

